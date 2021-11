alessandro cavarra si è allontanato con la sua macchina ieri sera

Un uomo di 40 anni, Alessandro Cavarra, è scomparso nel nulla

Ieri sera si è allontanato con la sua macchina da un albergo

La famiglia, dopo aver provato a contattarlo, si è rivolta alla polizia

Le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche

E’ scomparso nel nulla un 40enne di Siracusa, Alessandro Cavarra, che, da ieri sera, ha fatto perdere le sue tracce. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia, l’uomo si è allontanato da una struttura alberghiera, situata in via Necropoli Grotticelle, nella zona nord di Siracusa.

Le preoccupazioni della famiglia

La famiglia, che ha provato a contattarlo, si è subito rivolta alla polizia che ha avviato le ricerche. Al momento dell’allontanamento l’uomo era alla guida di una Toyota Rav 4 ed è stato visto dirigersi verso di contrada Targia.

Le ricerche

Alle ricerche stanno prendendo parte anche le altre forze dell’ordine e si teme che l’uomo, in preda ad un crollo nervoso, possa aver meditato di farla finita. Gli investigatori sono in contatto con la famiglia, in particolare con la moglie, una delle ultime persone ad aver parlato con il quarantenne. Sotto osservazione, c’è il telefonino dello scomparso, la polizia proverà ad agganciare le celle con l’obiettivo di individuare la zona in cui si trova.