la teenager che ha conquistato il mondo con il suo talento

Billie Eilish, all’anagrafe Billie Eilish Pirate Baird O’Connell (Los Angeles, 18 dicembre 2001) è una cantautrice statunitense.

È salita alla ribalta nel 2016 con il singolo Ocean Eyes, diventato virale su Spotify. Ad esso ha fatto seguito l’EP di debutto Don’t Smile at Me, pubblicato nell’agosto 2017. Ad ottobre è stata nominata UpNext da Apple Music.

Billie Eilish compie 20 anni

Nel 2019 viene pubblicato l’album in studio di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che ha registrato un forte successo commerciale a livello globale, debuttando in cima alla Billboard 200, risultando l’album con le migliori prestazioni del 2019 negli Stati Uniti e diventando il numero uno nel Regno Unito;

è stato trainato dai singoli When the Party’s Over, Bury a Friend e il numero uno nella Billboard Hot 100 Bad Guy, che ha reso Eilish la prima artista nata negli anni duemila ad aver registrato questo risultato.

Con 65 milioni di dischi venduti tra album e singoli digitali, Billie Eilish è una degli artisti di maggior successo del XXI secolo, e tra i più premiati del panorama musicale globale, nonostante la giovane età. Nel solo 2019 si è aggiudicata trentaquattro riconoscimenti, tra cui due American Music Awards, tre MTV Video Music Awards, due Guinness World Records e due MTV Europe Music Awards e un Brit Awards.

Oltretutto, nell’ambito dei Grammy Awards 2020, ottiene sei diverse candidature e si aggiudica cinque statuette (di cui quattro nelle categorie principali: album dell’anno, registrazione dell’anno, canzone dell’anno e miglior artista esordiente). Così facendo, diventa la più giovane cantante di sempre e la prima artista donna in assoluto a riuscire nell’impresa in un’unica notte. Nel 2020 è diventata la persona più giovane sulla classifica annuale di Forbes delle cento celebrità più pagate al mondo, con guadagni di 53 milioni di dollari.