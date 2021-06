Lo special-show di Angelo Pintus previsto al Teatro Antico di Taormina l’11 settembre 2021 è stato riprogrammato per il 10 settembre 2022.

L’ufficializzazione è arrivata direttamente dall’artista sui social.

“Ahimè – scrive Pintus – siamo costretti a rimandare lo spettacolo di Taormina previsto prima nel 2020 e poi a settembre 2021 perchè ad oggi non si hanno certezze sulle reali capacità della struttura e il motivo è evidentemente il Covid. Detto questo, siamo riusciti a riprogrammarla per sabato 10 settembre 2022. Per quanto riguarda i biglietti valgono gli stessi già acquistati”.