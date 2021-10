17 Giugno 2022 MESSINA – Stadio San Filippo

A distanza di 4 anni dal concerto record assoluto di incassi in Sicilia, Vasco Rossi torna a Messina per il suo unico concerto in Sicilia e Calabria. L’appuntamento con il Vasco Non Stop Live sarà il 17 giugno 2022, allo Stadio Franco Scoglio.

Gallo anuncia il concero di Vasco Rossi

“Ora possiamo dire, senza timore di smentita, che la nostra città ha mantenuto il ruolo che le compete quale sede privilegiata di grandi eventi. Messina, infatti, sarà l’unica data del tour di Vasco nell’ambito di un vasto territorio che comprende la Sicilia e la Calabria. Il lavoro di questi mesi, finalizzato a ricucire i rapporti con i produttori e promoter regionali e nazionali, è stato premiato. Ora è importante che tutta la città si organizzi al meglio per ospitare questo appuntamento e le decine di migliaia di fan di Vasco che arriveranno a Messina”, conclude l’Assessore Gallo.

Vasco Rossi torna in Sicilia

Il tour inizierà a Trento il 20 maggio 2022 con un evento speciale e si concluderà a Torino il 30 giugno 2022.

Per soddisfare l’enorme richiesta di biglietti, alle date già esistenti e sold out si aggiungono 5 nuovi appuntamenti per il seguente calendario finale: