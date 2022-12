Pallanuoto femminile, serie A1

Como Nuoto per l’Ekipe Orizzonte, Sis Roma per la Brizz Nuoto. Questi gli impegni per le due squadre siciliane nella sesta giornata di andata del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile.

Ekipe Orizzonte a caccia del riscatto

Le campionesse d’Italia dopo il ko di sabato scorso a Padova vogliono riprendere la loro corsa verso i play off scudetto. Domani, sabato 3 dicembre alle 16.30, le etnee riceveranno alla piscina di Nesima il Como Nuoto. Sfida visibile in diretta streaming sulla pagina Farcebook del club rossazzurro.

Prove generali di Champions per l’Ekipe Orizzonte

Sarà uno dei test importanti da affrontare prima delle prossime sfide internazionali, che tra soli sette giorni vedranno le etnee a Padova nel girone del secondo turno eliminatorio di Champions League.

Prove generali che riguarderanno anche la trasferta in programma la prossima settimana a Bologna, come ribadisce alla vigilia Gaia Gagliardi dell’Ekipe Orizzonte: “Tra domani e mercoledì prossimo saremo in vasca per due prove significative in vista degli impegni di Coppa. Ciò non significa di certo che dovremo sottovalutare le partite contro Como e Bologna, per le quali stiamo lavorando molto duramente. Il nostro desiderio principale è sicuramente quello di rifarci dopo la sconfitta contro il Padova e questo ci motiva ancora di più a essere determinate nel raggiungimento dei nostri obiettivi!”.

La Brizz Nuoto ospita la corazzata Sis Roma

Arriva la capolista Sis Roma alla piscina Scuderi di Catania, sede della sfida tra le capitoline e le padrone di casa della Brizz Nuoto. Il match inizierà alle 16 e sarà l’ultima sfida casalinga del 2022 per la matricola siciliana.

Una sfida impossibile sulla carta per la Brizz Nuoto che però, reduce dalla incredibile rimonta vittoriosa a Bologna di sabato scorso, proverà a vendere cara la pelle al cospetto di una formazione papabile per lo scudetto nonché detentrice della Coppa Italia.

Il programma della sesta giornata

Brizz Nuoto – Sis Roma

Ekiper Orizzonte – Como Nuoto

Plebiscito Padova – Rari Nantes Bologna

Bogliasco – Rapallo

Rari Nantes Florentia – Pallanuoto Trieste

La classifica, Ekipe Orizzonte terza

Questa la classifica alla vigilia della sesta giornata. Un duo al comando. Sis Roma e Plebiscito Padova 15 punti, Ekipe Orizzonte 12, Pallanuoto Trieste 9, Bogliasco e Rapallo Pallanuoto 6, Rari Nantes Bologna, Rari Nantes Florentia, Como Nuoto e Brizz Nuoto 3.