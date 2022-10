Serie B, l'annuncio del club rosanero

Leandro Rinaudo è stato confermato nel ruolo di direttore sportivo del Palermo. Lo ha annunciato con una nota la società di viale del Fante. Rinaudo, già responsabile tecnico del settore giovanile del club, ricopre la carica da Ds da fine luglio, ovvero dalle dimissioni di Renzo Castagnini e del tecnico Silvio Baldini.

Il centro sportivo di Torretta

Intanto si torna a parlare del nuovo centro sportivo del Palermo a Torretta. Domani, venerdì 21 ottobre, ripartiranno i lavori con un evento (aperto alla stampa) con il presidente Dario Mirri, ospiti istituzionali ed una rappresentativa della squadra.

Il progetto del centro sportivo – che ha ottenuto il via libera già nell’ottobre 2021 ed è stato visionato anche dagli emissari del City Group già prima del closing in estate – prevede il ripristino del campo comunale di Torretta in via Aldo Moro. L’impianto sarà affidato al Palermo Fc. Nondimeno è prevista anche la realizzazione di altri due campi da gioco regolamentari, uno in sintetico e uno in erba naturale. Ed inoltre, e soprattutto, la realizzazione di una nuova struttura per le attività sportive e il restauro della casa padronale già presente nell’area (che diventerà la “club house” rosanero).

Le opere campo comunale dovrebbero concludersi entro ine anno. Ottenuto nel frattempo anche il parere preventivo per l’omologazione da parte della Lnd: il campo non sarà utilizzato infatti solo per gli allenamenti ma anche per la partita della Primavera. Insomma, si torna a parlare della casa del Palermo. Argomento attuale dopo la visita di Manchester del mese scorso. Viaggio nel quale la squadra ha sostato all’Etihad Campus, casa dei Citizens. E nel quale si è toccato con mano l’esigenza di avere una struttura di proprietà dedicata per gli allenamenti. Ed una “casa” per le squadre giovanili.

Verso Palermo-Cittadella, affaticamento muscolare per Elia

Nel pomeriggio di ieri a Boccadifalco Manuel Peretti ha svolto un lavoro differenziato programmato. Salvatore Elia, invece, ha terminato l’allenamento poco prima del resto del gruppo per via di un affaticamento muscolare.

Per lui un po’ di riposo preventivo in vista della delicata sfida di domenica 23 ottobre al Renzo Barbera col Cittadella valida per la decima giornata del campionato di serie B. Corini non vuole rischiare l’esterno offensivo che col Pisa, sabato scorso, ha trovato una doppietta importante nel match concluso 3-3 tra rosanero e toscani.

Arbitra Giuia di Olbia

Sarà Antonio Giua di Olbia l’arbitro di Palermo-Cittadella. Il fischietto sardo sarà coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Francesco Fiore di Barletta. Il quarto uomo sarà Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano.

L’Aia ha diramato anche i nominativi di Var. Si tratta di Daniele Minelli di Varese e dall’assistente (avar) Matteo Bottegoni di Terni che dirigeranno la gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 23 ottobre alle 16.15 allo Stadio “Renzo Barbera”.