Play off, serie C, Massolo nella ripresa blinda il risultato

Buona la prima per il Palermo. I rosanero battono al Nereo Rocco la Triesina per 2-1 nella partita di andata del primo turno dei play off nazionale ed ipotecano il passaggio al turno successivo. Una doppietta di Roberto Floriano nel finale del primo tempo regala alla formazione allenata da Silvio Baldini un successo chiave. Giovedì 12 maggio alle 20.30 la sfida di ritorno al Barbera con la squadra siciliana nettamente favorita.

Partita dai due volti per i rosanero che nel primo tempo riescono a non faticare più di tanto punendo due volte gli uomini di Christian Bucchi. Nella ripresa, però, i siciliani si chiudono troppo e devono ringraziare il portiere Massolo, bravo in più di un paio occasioni a dire no agli attacchi degli alabardati. Nel finale, però, un gol di Rapisarda rimette tutto in discussione. La rete dei padroni di casa, tuttavia, arriva troppo tardi.

Festeggiano i mille supporter rosanero presenti a Trieste per questa prima uscita del Palermo nei play off nazionali. In virtù del risultato la squadra di Baldini potrà vincere, pareggiare o anche perdere con un gol di scarto la sfida di ritorno per approdare al secondo turno nazionale dei play off.

Palermo e Triestina si studiano in avvio

Primo quarto d’ora di studio tra le due formazioni che provano a punzecchiarsi senza però scoprirsi più di tanto. Sia i rosanero che gli alabardati hanno giocato in modo accorto.

Poche le occasioni reali con i padroni di casa che provano dopo la metà del primo tempo ad attaccare senza però impensierire Massolo.

Palermo pericoloso

Il Palermo diventa più pericoloso verso la fine del primo tempo. Al 36’ Floriano elude l’intervento difensivo di Rapisarda e calcia prontamente inquadrando lo specchio della porta impegnando Offredi. Al 40’ Valente ci prova con un tiro a giro ma la conclusione è debole e facilmente leggibile dal portiere alabardato. È il preludio del gol.

Floriano bussa due volte ed il Palermo vola

La sfida si sblocca al 41’ grazie a Floriano che è freddo a raccogliere un cross rasoterra di Francesco ed a battere con un tap-in Offrendi.

La Triestina è colpita ed al 47’ Floriano trova il raddoppio facendosi trovare ancora pronto in area e finalizzando una nuova percussione sulla destra di Valente che mette in mezzo per Brunori che non ci arriva ma nel cuore dell’area l’esterno rosa è ancora puntuale e sigla il 2-0.

Nella ripresa la Triestina a caccia del gol

Nel secondo tempo i padroni di casa hanno provato a riaprire la partita. Già al 51’ Sarno sorprende la difesa rosanero servendo Rapisarda che da posizione invitante spara sulla traversa a Massolo battuto.

Massolo salva la sua porta

La Triestina alza il ritmo ed il Palermo comincia un po’ a soffrire più del dovuto. Ed al 77’ un tiro dalla distanza di Rapisarda che sfrutta un buco centrale della difesa trova ancora pronto il portiere rosanero.

Massolo è protagonista ancora ed è bravo due volte nella stessa azione: Galazzi serve Crimi che tira, Massolo respinge, riprende Galazzi che tira a botta sicura col portiere palermitano a terra che però respinge di piede. L’estremo difensore palermitano esulta come se avesse segnato un gol.

Rapisarda beffa la difesa rosanero ma è tardi

All’87’ la Triestina trova la rete della speranza: calcio di punizione battuto da Sarno con cross in mezzo sul secondo palo, sbuca Rapisarda che sorprende la difesa rosanero e di testa accorcia le distanze. Tuttavia è troppo tardi, non succede più nulla di eclatante con i padroni di casa che cercano il pareggio senza però riuscire a costruire azioni pericolose nei 4 minuti di recupero.

Baldini “Queste sono partite difficili”

Il tecnico rosanero Silvio Baldini interviene dopo la partita. “Sono partite difficili, legate all’aspetto emotivo – sottolinea l’allenatore del Palermo – nel secondo tempo siamo leggermente calati e loro hanno cambiato modulo con inserimenti che ci hanno fatto male. Siamo stati fortunati ma questo fa parte del gioco. L’approccio è stato corretto, nel secondo tempo abbiamo gestito troppo, già altre volte facendo così siamo stati penalizzati”.

E continua: “Questo è il calcio, bisogna sempre confrontarsi con gli avversari che hanno il tuo stesso obiettivo. Noi siamo straordinari quando mettiamo coraggio e la passione. Bucchi? So cosa passa un allenatore quando perde la partita, io gli faccio i miei complimenti perché non hanno mollato mai. Al ritorno dovremmo essere come nel primo tempo, per portare a casa il risultato. Non dobbiamo gestire: al Barbera dovremo giocare come se avessimo perso 2-1 e dovessimo rimontare”.

Floriano, “Bisogna far finta di essere sullo 0-0”

Il protagonista dell’incontro, Roberto Floriano analizza la sfida del Nereo Rocco. I suoi due gol danno sicuramente grandissime possibilità al Palermo di passare il turno ma il giocatore rosanero, pur essendo naturalmente felice per la doppietta siglata nella porta davanti al settore ospite dove erano assiepati i tifosi rosanero, sottolinea: Sappiamo di avere di fronte una squadra forte e di esperienza. Bisogna fare finta di essere 0-0 e giocare la nostra partita in casa”.

Floriano continua: “Anche l’anno scorso nell’ultimo periodo avevo finito bene, anche quest’anno ho conquistato una fiducia da parte del mister che credo di ripagare. In queste partite esce davvero la parte migliore di me, sono contento per i gol e spero che possano davvero servire. Sto bene fisicamente, solo crampi nel finale. Nel secondo tempo, Baldini non ci ha dato indicazioni specifiche, non so se abbia influito il fatto di essere fermi da due settimane, nel finale forse eravamo un po’ più stanchi. Ci sta che una squadra con le individualità della Triestina possa metterti in difficoltà”.