Mondiali, l'attaccante Valencia decide una doppietta nel primo tempo

Esordio amaro nella Coppa del Mondo 2022 del Qatar. I padroni di casa perdono 2-0 la sfida inaugurale con l’Equador giocata allo stadio Al Bayt di Al Khor subito dopo la cerimonia di apertura della ventiduesima edizione della kermesse iridata. Primi tre punti nel Gruppo A dei sudamericani. A bocca asciutta i padroni di casa mai in partita. Valencia subito protagonista anche nella classifica marcatori con 2 gol, sarebbero potuti essere 3 se il Var non avesse visto un offside.

Il Var subito protagonista a Qatar 2022

Dopo appena tre minuti l’Equador mostra subito le proprie intenzioni e segna con Valencia che finalizza di testa un assist nato da un errore del portiere di casa. Tuttavia il replay chiarisce la situazione: dovevano essere due i qatarioti a tenere in gioco l’ecuadoriano con il portiere Al Sheeb fuori dai pali.

E dire che a prima vista il gol è sembrato regolare dato che l’arbitro italiano Orsato in un primo momento convalida.

Valencia scatenato

Ma l’attaccante equadoregno è scatenato. Al quarto d’ora del primo tempo viene atterrato dal portiere Al Sheeb che viene ammonito. Orsato ovviamente indica il dischetto. Dagli 11 metri Valencia è freddo e spiazza l’estremo difensore qatariota.

L’Equador è scatenato mentre il Qatar sembra quasi uno sparring partner. Al 31’ c’è il raddoppio sudamericano: Caicedo recupera palla a centrocampo e serve Preciado che crossa in area. Valencia si libera dalla marcatura e di testa fredda ancora Al Sheeb.

L’attaccante poi al 44’ esce dopo essersi fatto male al ginocchio in un contrasto con Boudiaf. Poi rientra in campo.

Ripresa soporifera

Non succede nulla di particolare nella ripresa con l’Equador in controllo totale ed il Qatar che non è stato in grado di proporre azioni degne di nota. Portieri quasi inoperosi. Orsato recupera 5 minuti ma anche in questo ultimo frangente non succede nulla.

Qatar 2022, le partite del 21 novembre

Domani, 21 novembre, sono previste tre partite. Va in scena il gruppo B con Inghilterra-Iran alle 14

Poi alle 17 si chiuderà il girone A con Senegal-Olanda alle 17 mentre di sera, sempre per il gruppo B si gioca Usa-Galles con calcio di inizio alle 20.