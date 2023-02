Pallavolo maschile serie B, palermitani a -2 dal secondo posto

Nuova vittoria consecutiva e zona play off sempre più vicina. Davanti al pubblico amico del PalaOreto, la Re Borbone Saber Palermo si impone 3-1 (25-18; 22-25; 25-19; 25-20) sul Papiro Fiumefreddo nella diciassettesima giornata del girone I del campionato di serie B di pallavolo maschile. Per la squadra allenata da Nicola Ferro è il terzo successo consecutivo dopo quelli con Letojanni e Siracusa che permette ai palermitani di salire a quota 28 punti a sole due lunghezze dalla zona play off.

Questo perché il Raffaele Lamezia si è imposto 3-1 in casa dell’Universal Viagrande. E quando mancano quattro giornate alla fine della stagione regolare tutto è ancora possibile. Il calendario, inoltre, propone alla penultima giornata, prevista per il 25 marzo al PalaOreto, la sfida proprio col Raffaele Lamezia.

Re Borbone Saber in 4 set

Un successo, quello ottenuto dalla Re Borbone Saber Palermo ottenuto col minimo sforzo e qualche apprensione di troppo.

Contro il Papiro Fiumefreddo, penultimo in classifica con soli 4 punti, il sestetto di Nicola Ferro ha giocato una partita di alti e bassi, partendo bene ma poi cedendo il secondo set agli avversari. Alla lunga, però, la migliore tecnica dei palermitani ha prevalso anche se non è mancata qualche sbavatura. Con Fabian Gruessner relegato in panchina per un leggero infortunio, a trascinare la formazione del presidente Giorgio Locanto sono stati il sempre preciso libero Marco Sutera e il capitano Giovanni Blanco. Buono, anche stavolta, l’apporto dell’ala Marco Lombardo (17 punti) e dei fratelli Gianluigi e Andrea Simanella, mentre Atria ha messo a terra palloni importanti.

C’è stato spazio, inoltre, per i giovani Ferro e Brucia, che si sono ben distinti. Il prossimo turno (5 marzo) vedrà la Re Borbone Saber Palermo affrontare la delicata trasferta di Villafranca Tirrena contro la Sicily, battuta all’andata con un sofferto 3-2: un’altra partita da vincere ad ogni costo per continuare ad inseguire il sogno dei play-off.

Ferro “Squadra ha reagito bene dopo black-out nel secondo set”

L’allenatore Nicola Ferro parla dopo la partita. “C’è stato un black-out nel secondo set – ha detto – poi la squadra ha reagito bene. Ora dobbiamo già pensare alla trasferta di Villafranca, un test duro contro una squadra esperta, anche se ha accumulato tante sconfitte. Sarà una sfida infuocata, non dovremo sbagliare nulla”.

Il presidente Giorgio Locanto: “C’è stata qualche pausa di concentrazione, ma l’obiettivo è stato raggiunto. La classifica ora si è fatta interessante, tocca a noi non sciupare tutto. A cominciare dalla temibile trasferta di domenica prossima a Villafranca Tirrena, dove bisognerà dare il massimo”.

Re Borbone Saber Palermo-Papiro Fiumefreddo, il tabellino

Re Borbone Saber Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-1

Parziali set: 25-18, 22-25, 25-19, 25-20

Re Borbone Saber Palermo: Sutera, Blanco 13, Donato, Ferro 3, Gruessner, Brucia 1, A. Simanella 10, Lombardo 17, Galia 3, Giordano, Opoku, G. Simanella 12, Atria 13, Banauas. Allenatore Nicola Ferro.

Papiro Fiumefreddo: Genovese 10, Basilicò 3, Pappalardo 2, Spina, Trombetta, Testa 7, Calabrese 18, La Rosa 8, Cattoni, Lo Schiavo. Allenatore: Tani Finzi Russo.

Arbitri: Martina Rossino di Modica e Annalisa Martorino di Siracusa

Risultati e classifica

I risultati della 17ma giornata: Universal Viagrande-Raffaele Lamezia 1-3; Paomar Siracusa-Sicily Villafranca Tirrena 3-1; Aquila Bronte-Callipo Vibo Valentia 3-0; Re Borbone Saber Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-1. Hanno riposato: Letojanni e Cinquefrondi.

La classifica: Letojanni 37 punti; Universal Viagrande e Raffaele Lamezia 30; Re Borbone Saber Palermo 28; Aquila Bronte 23, Cinquefrondi 20; Sicily Villafranca Tirrena 16; Paomar Siracusa 14; Papiro Fiumefreddo 4; Callipo Vibo Valentia 2.