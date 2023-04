Pallanuoto maschile serie A1, palermitani con 4 punti di vantaggio su Trieste

Tra il Telimar ed il sogno dei play off scudetto ci sono due giornate e la concorrenza a distanza del Trieste. Ma l’obiettivo del quarto posto potrebbe già concretizzarsi sabato 15 aprile. La squadra allenata da Marco Baldineti, infatti, ha il match point per la qualificazione alle semifinali per il tricolore con una giornata di anticipo.

Sabato 15 aprile alle 15, la formazione palermitana, reduce dalla sconfitta ampiamente preventivata a Recco della settimana scorsa, ospiterà la Nuoto Roma alla Piscina Comunale Olimpica di viale del Fante per la 25ma e penultima giornata della stagione regolare del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile.

L’imperativo è quello di vincere e di mantenere le quattro lunghezze di vantaggio sul Trieste che con una partita rimanente non sarebbe più in grado di raggiungere il club dell’Addaura. I giuliani sono impegnati a Catania contro la penultima in classifica ed hanno tutto il favore dei pronostici nella sfida con gli etnei. In caso di qualificazione del Telimar, ci saranno due squadre siciliane ai play off scudetto dato che l’Ortigia è già sicura del suo posto da alcune settimane.

Match ancora a porte chiuse

La partita di domani si giocherà a porte chiuse. Ancora inagibile, infatti, la tribuna dell’impianto comunale. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Stefano Pinato e Alessia Ferrari. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Telimar Pallanuoto.

Baldineti “Tensione può diventare paura, dobbiamo stare calmi”

L’allenatore del team palermitano Marco Baldineti parla delle insidie che si nascondono in questi match che apparentemente potrebbero essere agevoli visto anche il grande divario in classifica tra le due formazioni: il Telimar ha raccolto finora 50 punti, la Nuoto Roma ne ha raccolti 24. Ed all’andata i siciliani si imposero 10-8 risolvendo la pratica solo nella seconda metà di partita. La compagine capitolina è un cliente da non sottovalutare.

“Il rischio che si corre in partite come questa o quella con la Rari Nantes Salerno (vinta dai palermitani con una prestazione più che convincente, ndr) – sottolinea Baldineti – è la tensione. Tensione che può tramutarsi in paura. Dobbiamo cercare di stare tranquilli, più calmi possibile, giocare con intelligenza. È questo ciò che sto cercando di trasmettere alla squadra”.

Ad Ostia, i neroverdi avevano venduto cara la pelle, restando aggrappati al risultato fino alla fine: “I Distretti stanno giocando bene. Assomigliano un po’ a noi – fa notare il tecnico ligure – con un modo di giocare che all’andata ci ha messo in difficoltà. Hanno un buon centroboa e un buon portiere. Hanno Cristiano Mirarchi, che è un grande giocatore, e poi Faraglia e il mancino. Insomma, sono davvero una buona squadra”.

“Dipenderà da noi”

Una partita a specchio è ciò che si attende Baldineti, che sottolinea: “È chiaro che dipenderà da noi. Non dobbiamo pensare di voler spaccare il mondo. Dobbiamo cercare di giocare come squadra, partendo dalla fase difensiva. La chiave per la vittoria è tutta qui: se giochiamo come sappiamo fare, possiamo finalmente raggiungere questo quarto posto. Siamo una squadra molto portata all’attacco, con molti attaccanti. L’unica mia paura è che inizino a pensare di risolvere la partita ognuno per conto proprio, creando un effetto domino, devastante, su tutti gli altri. Se giochiamo forte in difesa, per poi attaccare ognuno con i suoi compiti e i suoi ruoli, secondo me, vinciamo facile”.

Giliberti “Partita difficile ma abbiamo gran voglia di far bene”

Marcello Giliberti, presidente del Telimar dice la sua alla vigilia di questa partita che potrebbe permettere alla squadra palermitana di raggiungere i play off scudetto per la seconda volta in tre stagioni.

“La difficile partita contro la Distretti Ecologici è per noi importante – osserva il massimo dirigente del club dell’Addaura – perché se approcciata in maniera idonea potrebbe traghettarci direttamente ai play-off, mettendoci in condizione di prepararli adeguatamente, con la qualificazione già in anticipo in tasca. Saremo al gran completo, con gran voglia di far bene, ma la partita è certamente insidiosa, considerati i tanti giovani talenti presenti nel roster dei capitolini, alcuni dei quali tenuti sotto osservazione da tempo dal ct Sandro Campagna, e di alcuni giocatori di comprovata esperienza. Purtroppo, giocheremo ancora con le tribune inagibili, con la possibilità di fare accedere soltanto i tesserati delle nostre squadre giovanili. Situazione, questa, che ci sta comportando grandi problemi, dandoci modo di capitalizzare soltanto in maniera parziale questo nostro magico momento”.