Pallamano femminile serie A1, le Arpie si impongono 32-21

Vittoria e secondo posto. L’Handball Erice si congeda dal pubblico amico del PalaCardella superando 32-21 il Mezzocorona nella penultima giornata della stagione regolare del campionato di serie A1 femminile di pallamano.

Già sicure da tempo della partecipazione ai play off scudetto, le Arpie agganciano in classifica il Pontinia – sconfitto sul parquet del Casalgrande Padana per 32-29 – e sono al secondo posto a quota 32 grazie al maggior numero di reti segnate nei confronti diretti che vedono le due compagini con una vittoria a testa. Rimane in agguato ad una lunghezza il Brixen Sudtirol che ha battuto la Jomi Salerno 36-33.

Volata a tre per la seconda piazza

Decisivi per la composizione della griglia per gli spareggi scudetto l’ultima giornata gli ultimi 60′ di gioco. In tre si contendono la seconda posizione alle spalle del Salerno, già sicura della prima posizione che chiuderà i suoi giochi in casa col Ferrara.

Handball Erice di scena a Padova, quinta forza del campionato, Pontinia in casa col Casalgrande Padana mentre il Brixen Sudtirol fa visita al Tushe Padova.

Festa in casa per la squadra di Conte

Partita col pericolante Mezzocorona già segnata in avvio con le due squadre andate all’intervallo con ben nove reti di scarto in favore dell’Erice. Nella ripresa tutto facile per il sette guidato da Margarida Conte. Protagonista Hanna Storozhuk, a segno dieci volte. Alle altoatesine non bastano le nove marcature di Claudia Correia.

Avvio prepotente dell’Handball Erice

Sfida subito in discesa per l’Handball Erice che al 6’ grazie alle reti di Storozhuk e Cozzi guida sul 4-1. Le padrone di casa allunga subito ed il Mezzocorona già è costretta al time-out dopo 9’ sul parziale di 7-1. Al 20’ il vantaggio aumenta sul 14-3 con la difesa ericina estremamente predominante. Le ospiti, però, hanno buona volontà e vanno all’intervallo con uno svantaggio di 9 reti sul punteggio di 20-11.

Ripresa in controllo per le Arpie

In avvio di ripresa le ospiti hanno difficoltà a trovare la rete. Erice riporta il proprio vantaggio in doppia cifra: al 36’ il tabellone luminoso dice 24-11. Basolu è protagonista. Ed al 51’ Mezzocorona è costretto a chiamare il minuto di sospensione quando il parziale è di 31-18. E la partita va a spegnersi sul 32-21 per l’Handball Erice che a 60’ dalla fine è seconda. Sabato prossimo, 29 aprile, ultimo sforzo a Padova.

Handball Erice-Mezzocorona, il tabellino

Ac Life Style Erice – Mezzocorona 32-21

Primo tempo: 20-11

Ac Life Style Erice : Masson (p), Tarbuch 1, Benincasa, Landri 2, Cozzi 3, Iacovello (p), Basolu 4, Pugliara 1, Coppola 3, Ekoh 2, Gorbatsjova 6, Terenziani, Farisé, Storozhuk 10, Podariu, Ravasz. Allenatore: Margarida Conte.

Mezzocorona : Terrana 2, Gislimberti 3, Fusina 1, Faig 3, Correia 9, Ratsika (p), Battisti (p), Dalla Valle 2, Verones, Italiano, Girlanda, Pilati 1, Campestrini. Allenatore: Sonia Giovannini.

Arbitri: Marilisa Sardisco e Agnese Venturella.

Serie A1 femminile, le partite della 10ma di ritorno

Securfox Ferrara – Alì best Espresso Mestrino 35-34

Ac Life Style Erice – Mezzocorona 32-21

Starmed Tms Teramo – Tushe Prato 26-24

Cassano Magnago – Cellini Padova 25-23

Casalgrande Padana – Cassa Rurale Pontinia 32-29

Brixen Sudtirol – Jomi Salerno 36-33

Classifica aggiornata

Jomi Salrno 37 punti; Ac Life Style Erice e Cassa Rurale Pontinia 32; Brixen Sudtirol 31; Cellini Padova 25; Cassano Magnago 24; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 18; Bushe Prato 12; Mezzocorona 11; Alì Best Espresso Mestrino e Starmed Tms Teramo 6.

