NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Big Apple Film festival, appuntamento con il cinema indipendente newyorkese, torna con l’edizione 2025 per valorizzare voci originali e produzioni che puntano sull’innovazione e sull’impatto globale. Tra i film selezionati figura “Final Broadcast, dell’unico regista italiano in gara, Davide Ippolito. Il film segna anche la prima produzione della casa italo-americana N41 Studios, fondata da Ippolito ed Emanuele Scamardella, produttori esecutivi insieme a Simone D’Andria in collaborazione con la LuckyHorn Entertainment.

Il film richiama la struttura essenziale e claustrofobica di “The Blair Witch Project”, combinando real time, linguaggio televisivo e ambientazione apocalittica per affrontare temi cruciali come la corsa nucleare, la crisi ambientale, la spettacolarizzazione dei media e la manipolazione della verità. La colonna sonora è firmata da Davide Pannozzo, mentre tra gli attori protagonisti spicca Jacopo Rampini. L’anteprima newyorkese al Big Apple Film Festival segna il debutto internazionale del film, mentre l’uscita globale del film è prevista per l’inizio del 2026.

-Foto ufficio stampa LuckyHorn-