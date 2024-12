EMPOLI (ITALPRESS) – Una magia di Che Adams da metà campo regala tre punti fondamentali al Torino. Nell’anticipo che ha aperto la sedicesima giornata del massimo campionato italiano, i ragazzi di Paolo Vanoli sbancano il Castellani di Empoli e tornano alla vittoria dopo aver raccolto due punti nelle ultime sei partite. Con questo successo i granata raggiungono in classifica proprio i toscani a quota 19 punti e prendono una boccata d’ossigeno. I primi quindici minuti sono di studio con le due squadre che non si fanno male, poi l’Empoli prende in mano la partita e crea occasioni: al 15′ Gyasi ci prova in girata, ma arriva una grande chiusura di Coco. Sugli sviluppi di calcio d’angolo Ismajli segna la rete dell’1-0, ma l’arbitro Bonacina, all’esordio in Serie A, annulla per una carica nei confronti di Milinkovic-Savic. Al 17′ il primo lampo Toro con un tiro di Sanabria che esce di poco. A metà primo tempo l’Empoli domina: al 26′ Colombo si gira e lascia partire un sinistro pericoloso ma Milinkovic-Savic si salva in calcio d’angolo. Intorno alla mezzora di gioco è il Torino ad avere le migliori occasioni: al 32′ Ricci colpisce a botta sicura di testa, ma Vasquez dice di no.

L’estremo difensore empolese, quattro minuti più tardi, si rende protagonista di una parata straordinaria su un colpo di testa di Sanabria. Sugli sviluppi di calcio d’angolo Coco, tutto solo, non indirizza bene la sfera e si divora lo 0-1.

Nella ripresa subito due occasioni: al 47′ Colombo prova la conclusione ma Milinkovic-Savic è attento e un minuto più tardi Linetty spara alto una buona occasione dal limite. Al 54′ la più grande palla gol della partita: cross dalla sinistra, Gyasi viene rimpallato e la palla arriva a Cacace che, da cinque metri, spedisce la palla in curva divorandosi il gol del vantaggio. Vanoli a metà ripresa stravolge l’attacco: dentro Adams e Njie, fuori Sanabria e Karamoh e la partita cambia. Al 70′ Adams si inventa il gol della domenica: poco dopo la metà campo fa partire un destro perfetto che beffa Vasquez, fuori dai pali, e fa impazzire di gioia il popolo granata. Lo stesso bomber del Torino, tre minuti più tardi, sfiora anche il gol dello 0-2 con il suo tiro che lambisce il palo. Nel finale l’Empoli ci prova con poca convinzione e non riesce a trovare il guizzo che vale il pareggio. Il Torino nella prossima giornata affronterà il Bologna (21 dicembre ore 15) mentre l’Empoli farà visita alla capolista Atalanta (22 dicembre ore 18).

