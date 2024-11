MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Sono 211 le vittime identificate” provocate dalla tempesta Dana che si è abbattuta martedì a Valencia e nella provincia. A renderlo noto il premier spagnolo Pedro Sanchez facendo il punto sulla tragedia nel corso di un punto stampa a Palazzo della Moncloa, dove presiede il comitato di crisi per la devastazione. “La portata di questa catastrofe naturale non ci permette di arrivare ovunque: tante persone sono ancora disperse, alcuni comuni sono isolati – ha aggiunto -. Il lavoro di ricerca continuerà per tutto il tempo che sarà necessario, affinchè tutti i cittadini vengano localizzati”. Sanchez ha poi annunciato “il più ampio dispiego di forze armate nel nostro Paese dalla fine della guerra, che ha portato a 4.800 salvataggi e aiutato oltre 30mila persone nelle loro case, nelle loro zone. Nella provincia di Valencia – ha sottolineato – arriveranno altre 4mila unità aggiuntive, ed entro domattina altri 1000 militari: 5mila unità in più nelle prossime ore. Arriveranno sale chirurgiche. Inoltre ho ordinato il dispiegamento di 5mila agenti di polizia e della guardia civile aggiuntivi, 10mila unità in tutto”.“E voglio ripetere ai cittadini della Comunità valenciana che il Governo centrale è pronto ad aiutare ancora, non c’è che da chiedere. Non c’è gerarchia delle priorità, non devono venire a mancare i mezzi. Se la Comunità valenciana ha bisogno di più mezzi e risorse li metteremo a disposizione”, ha concluso Sanchez.

