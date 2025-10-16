ROMA (ITALPRESS) –esiste “un dialogo politico molto attivo, che è cresciuto molto” negli ultimi anni. E’ l’opinione dell’la rubrica di geopolitica dell’Agenzia Italpress.

“Il 2023 è stato molto importante per i nostri rapporti, perchè abbiamo festeggiato 30 anni di amicizia e di collaborazione diplomatica. In questo periodo il dialogo politico è stato molto attivo ed è cresciuto molto, ci sono state tante visite ufficiali qui in Italia che hanno dimostrato la forza del nostro legame”, ha precisato la diplomatica citando le visite a Roma non solo di numerosi ministri ma anche, a gennaio, quella “del nostro presidente”, poi a giugno quella del primo ministro e infine, a settembre, la visita del vicepresidente del Parlamento slovacco.

“Il nostro obiettivo, dell’ambasciata e del governo, è di rinforzare e coltivare il dialogo tra la parte esecutiva, parlamentare, regionale, comunale e istituzionale”, ha osservato l’ambasciatrice. Dal punto di vista economico lo scambio commerciale, che ha raggiunto la cifra di 8,5 miliardi, conferma l’intensità dei rapporti.

“L’Italia è uno dei partner economici principali della Slovacchia, tra i primi per esportazioni e importazioni”, ha osservato il capo della missione diplomatica in Italia. “Ci sono settori molto importanti come l’automotive, la meccanica, l’alimentare, l’energia, ma crescono anche gli altri come l’economia circolare e l’innovazione, le nuove tecnologie e il nucleare”, ha aggiunto.

Molto radicata in Slovacchia è anche la presenza di imprese italiane, circa 400 con 20 mila lavoratori impiegati. “Come ho già detto, l’Italia è un partner strategico per la Slovacchia e ci sono numerose aziende italiane nel Paese. Questo è molto importante per la creazione di posti di lavoro, ma anche per lo sviluppo economico. Devo aggiungere che la presenza slovacca in Italia è meno grande, ma comunque sta crescendo”, ha osservato Wursterova sottolineando che “da parte delle imprese slovacche c’è un interesse sempre più crescente verso il mercato italiano”.

Le visite di alto livello politico sono servite anche a firmare accordi sul fronte economico. “Abbiamo firmato accordi interessanti e molto importanti, per esempio per quanto riguarda l’energia nucleare di quarta generazione. C’è anche il coinvolgimento di un’azienda italiana molto importante, un nuovo investitore in Slovacchia”, ha dichiarato la capo missione a Roma.

Gli investitori sono attratti da numerose qualità della Slovacchia, a cominciare dalla posizione strategica, “nel cuore dell’Europa”, come ha sottolineato Wursterova, “anche per quanto riguarda l’interconnettività”, ma ci sono altri elementi a favore, come “una forza lavoro qualificata e un’economia aperta agli investimenti, alle innovazioni e alla sostenibilità”.

Tra i principali investitori italiani l’ambasciatrice ha menzionato Intesa Sanpaolo. “Questa banca ha fatto un investimento davvero molto molto importante, ma ci sono anche altre aziende, altri investimenti come Nucleo oppure Tecnogym”, ha proseguito. Le intense relazioni sono innanzitutto basate sui rapporti umani e dunque sullo scambio culturale. “La cultura è l’anima delle relazioni internazionali, aiuta a capire meglio le specificità dei popoli, ma anche ad avvicinare Stati, Nazioni e le persone”, ha osservato l’ambasciatrice.

“La cultura è una grandissima priorità per me. La cultura e l’arte italiana sono molto ricche, tra le più ricche e ispiratrici. Anche per questa ragione sono lieta e onorata di essere ambasciatore slovacco in Italia”, ha osservato. “Per esempio, ho un obiettivo personale, quello di visitare tutti i grandi teatri dell’Opera in Italia e posso dire che sto andando abbastanza bene”, ha proseguito.

L’ambasciata, d’altro canto, è costantemente impegnata nell’organizzazione di eventi culturali. “Facciamo regolarmente presentazioni di letteratura, cinema, anche di musica classica”, ha aggiunto Wursterova. “L’anno prossimo ci saranno i giochi olimpici e paraolimpici invernali in Italia e questa sarà un’ottima occasione di presentare la Slovacchia. Non solo i nostri atleti, ma anche il nostro Paese e la nostra cultura, che è assolutamente unica e molto ricca”, ha osservato.

L’ambasciatrice ha infine sottolineato l’importanza di essere presenti, come macchina diplomatica, non solo a Roma, ma in tutto il territorio italiano, anche con “i consolati onorari a Trieste, Torino, Genova. Adesso vogliamo aprire anche a Napoli, Bari e abbiamo consolati molto attivi a Milano e in Emilia-Romagna”, ha precisato. “Per concludere vorrei esprimere il mio apprezzamento per il dialogo con tutti, con le istituzioni qui a Roma ma anche con le autorità e gli imprenditori di tutta Italia”, ha dichiarato la diplomatica. “Essere ambasciatore qui in Italia è già un sogno nel cassetto. E’ sempre un sogno per tutti gli ambasciatori”, ha infine concluso Wursterova.

(ITALPRESS).

-Foto Italpress-