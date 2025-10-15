ROMA (ITALPRESS) – Amplifon è stata inserita per il secondo anno consecutivo nella classifica globale delle migliori aziende per le donne, la World’s Top Companies for Women 2025, stilata da Forbes, in collaborazione con Statista.

L’elenco include le aziende multinazionali che si sono distinte nella promozione della parità di genere e nel supporto alle donne sul luogo di lavoro, sulla base di un’indagine indipendente condotta a livello internazionale su circa 120.000 donne che lavorano in imprese di 36 paesi.

La valutazione tiene conto di vari elementi relativi alle pari opportunità nei percorsi di carriera, all’attenzione del management alle possibili discriminazioni, alla riduzione del gender pay gap.

L’inclusione nella classifica delle World’s Top Companies for Women si aggiunge ad altri analoghi riconoscimenti ricevuti da Amplifon sulla parità di genere, tra cui anche la Gender Equality Certification ottenuta dal Winning Women Institute per il terzo anno di fila nel 2025.

La strategia delle risorse umane di Amplifon si basa su tre pilastri: organizzazione, persone e cultura, che rappresentano un acceleratore per la crescita. Oggi il Gruppo conta più di 20.000 dipendenti e collaboratori in 26 Paesi del mondo.

