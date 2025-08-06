ROMA (ITALPRESS) – Il Cipess ha approvato il progetto definitivo

del ponte sullo Stretto di Messina, che comprende un’articolata

documentazione presentata dal ministero delle Infrastrutture e

trasporti. “Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza che arriva dopo due anni e mezzo di lavoro. E’ un’emozione, sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo”, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Cipess. “Sarà un acceleratore di sviluppo, sarà una parte di soluzione dei problemi del Mezzogiorno se sarà completata l’Alta velocità”, ha aggiunto.

