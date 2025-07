ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato oggi il Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Intesa Sanpaolo, sottoscritto dal Comandante Generale Gen. C.A. Salvatore Luongo e dal Generale Antonio De Vita, Chief Security Officer di Intesa Sanpaolo, con lo scopo di favorire la prevenzione ed il contrasto delle truffe finanziarie.La collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e Intesa Sanpaolo si pone come obiettivo la realizzazione di iniziative volte ad aumentare la sicurezza degli operatori in filiale, nonchè a prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe finanziarie a danno degli anziani e delle persone in condizione di disagio, fragilità e vulnerabilità e ad organizzare mirate attività formative e informative (conferenze, convegni, seminari, interviste, podcast, video, locandine ed eventi promozionali).L’accordo rientra nel complesso di azioni dell’Arma dei Carabinieri finalizzate alla: – diffusione della “cultura della legalità e della sicurezza” attraverso interventi formativi ed educativi idonei ad accrescere la sensibilità e l’attenzione verso temi e fenomeni socio-criminali che inibiscono la crescita sociale, economica e democratica del Paese;– promozione di strategie di prevenzione e contrasto ai reati a danno degli anziani e delle altre vittime vulnerabili, con particolare riguardo alle “truffe” di tipo finanziario.La sinergia con l’Arma rafforza ulteriormente l’impegno di Intesa Sanpaolo per la sicurezza della propria clientela nei canali on-line e in quelli fisici, presenti in modo diffuso sul territorio italiano, garantita con l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative e tramite costante formazione del proprio personale.Il Protocollo si inserisce nella consolidata collaborazione tra Istituzioni e Banche, sancita, tra l’altro, dal “Protocollo d’intesa tra l’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell’Interno” per la prevenzione delle truffe, in particolare di natura finanziaria, a danno degli anziani e dei soggetti più deboli e dal “Protocollo d’Intesa per la Prevenzione della Criminalità ai danni della Clientela e delle Banche”, promosso dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) presso tutte le Prefetture.Il sito internet dell’Arma dei Carabinieri – da sempre impegnata nel contrasto al fenomeno delle truffe a danno dei soggetti più vulnerabili – ospita una sezione dedicata ai consigli utili a prevenirle e riconoscerle, raggiungibile al link: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/contro-le-truffe – foto screenshot sito Carabinieri –(ITALPRESS).