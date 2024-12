MILANO (ITALPRESS) – Il fascino della New York di una volta, catturato dall’obiettivo di un fotografo anonimo che, decenni fa, ha percorso le strade della metropoli, immortalando marinai in uniforme, automobili vintage e strade di Manhattan che evocano un’epoca ormai lontana. E’ quanto racconta “New York. Born back into the past”, il volume edito da 24 ORE Cultura, con testi di Giovanna Calvenzi e Geminello Alvi, nato dalla collezione privata di Stefano e Silvia Lucchini, che propone un viaggio unico attraverso scatti d’epoca.

La nuova edizione, completamente rivista nella veste grafica, non solo valorizza il disegno originale pensato dai Lucchini, ma approfondisce il linguaggio fotografico degli scatti.

Il restyling del volume si prefigge due obiettivi. Il primo di rispecchiare, nella grafica e nel layout del libro, la particolare miscela di modernità e storicità della metropoli statunitense, in accordo con l’originale taglio del racconto fotografico messo in scena dalle immagini della collezione fotografica di Stefano e Silvia Lucchini. Il secondo di approfondire criticamente il linguaggio degli scatti fotografici presentati, ponendoli in relazione con la storia della fotografia americana del periodo, e mettendo in luce l’originalità dello sguardo dell’anonimo loro autore.

Il restyling ha comportato una completa revisione grafica avendo sempre in vista la migliore valorizzazione delle fotografie, in funzione delle quali il progetto grafico è stato ideato.

