ROMA (ITALPRESS) – Con la conclusione della prima edizione del Programma Executive “Corporate Governance: Ruoli, Responsabilità e Competenze Strategiche per Consiglieri di Amministrazione”, ASSIDIPOST-Federmanager rafforza la presenza nel panorama della rappresentanza manageriale. L’organizzazione ha trasformato questa evoluzione in un percorso formativo pensato per consolidare le competenze in ambito governance aziendale.

Il programma, sviluppato in collaborazione con la Rome Business School e rivolto a un gruppo di dirigenti in servizio iscritti ad Assidipost-Federmanager, risponde – si legge in una nota – “alla crescente esigenza di competenze avanzate nei ruoli di governance, in un contesto caratterizzato da complessità regolatoria, rafforzamento dei requisiti di trasparenza e integrazione strutturale dei principi ESG nelle strategie d’impresa”.

“La partnership con la Rome Business School, parte del gruppo Italo-Spagnolo Planeta Formacion y Universidades, ha garantito un impianto accademico basato su standard internazionali di qualità, grazie a un corpo docente di elevato profilo sia accademico sia professionale – spiega la nota -. La struttura del percorso, articolata in sei moduli e affiancata da laboratori di riflessione, è stata progettata non solo per approfondire temi chiave della governance, ma anche per consolidare le competenze strategiche e relazionali necessarie a un’efficace azione di governo, rafforzare la capacità di comprendere e applicare normative e best practice internazionali e sviluppare un approccio proattivo alle sfide ESG, alla gestione dei rischi e alla creazione di valore sostenibile. Questa impostazione ha consentito ai partecipanti di affrontare in modo integrato le responsabilità dei Consiglieri di Amministrazione, le dinamiche dei sistemi di controllo interno, gli impatti delle normative europee in materia di sostenibilità e le implicazioni strategiche della creazione di valore nel lungo periodo, contribuendo allo sviluppo di un governance mindset coerente con le esigenze dei moderni organi di governo societario”.

Il Segretario Generale di ASSIDIPOST-Federmanager, Lorenzo Urbano, evidenzia il valore dell’iniziativa: “La Legge 76/2025 segna un passaggio rilevante nell’evoluzione del modello di partecipazione dei lavoratori e dei dirigenti alla vita aziendale. Abbiamo ritenuto importante muoverci in anticipo rispetto a questo nuovo scenario, trasformando l’intervento legislativo in un’opportunità di aggiornamento e crescita delle competenze per i nostri associati. Il programma realizzato con la Rome Business School riflette questa visione: sostenere lo sviluppo professionale per contribuire, in modo responsabile e qualificato, ai processi di governance delle organizzazioni”.

Per l’aspetto accademico, il Dean della Rome Business School, Antonio Ragusa, sottolinea la rilevanza strategica della collaborazione: “Rome Business School opera in un ecosistema globale in cui la formazione manageriale e la qualità della governance sono leve decisive per la competitività e lo sviluppo del Paese. La partnership con ASSIDIPOST-Federmanager rappresenta un esempio virtuoso di come istituzioni accademiche e rappresentanza manageriale possano collaborare per costruire competenze, innovazione e futuro”.

Il Program Director, Gustavo Troisi, approfondisce il taglio metodologico: “L’approccio adottato combina proiezione di management strategico e contenuti di natura normativa, pensati per favorire l’analisi critica e la capacità decisionale, con l’obiettivo di formare un governance mindset utile a operare in contesti complessi, assumendo responsabilità che incidono direttamente sulla solidità e sulla reputazione aziendale. La logica di fondo è la creazione del valore con approccio ‘forward looking’, valutando rischi ed opportunità legati alle decisioni ed anche le implicazioni di non prenderle. Assicurare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili è una responsabilità del Consiglio di Amministrazione e contestualmente una opportunità manageriale per creare valore e resilienza nel tempo promuovendo la ‘risk culturè a tutti i livelli organizzativi”.

“Un’iniziativa di grande valore e visione strategica – sottolinea Antonio Amato, Presidente Federmanager Roma -, il tema delle competenze è un asset centrale per la crescita professionale, la competitività delle aziende e lo sviluppo socioeconomico della nostra realtà industriale. Mi complimento con i colleghi di Assidipost per aver colto per primi questa opportunità che ci proponiamo di estendere quanto prima anche ai soci di Federmanager Roma”.

“I partecipanti hanno dimostrato un elevato livello di partecipazione e un forte orientamento allo sviluppo delle competenze richieste nei CdA – ha aggiunto Carlo Imperatore Direttore Federmanager Roma -. La formazione in materia di governance non è un esercizio puramente tecnico ma un processo che incide sul modo di concepire la leadership e la sostenibilità delle decisioni. Questo programma dimostra come la formazione corporate possa supportare in modo concreto lo sviluppo delle competenze necessarie ad affrontare le crescenti sfide strategiche cogliendone le opportunità”.

La prima edizione del Programma Executive si chiude con la creazione di un primo nucleo di dirigenti dotati di competenze aggiornate, “in grado di interpretare il nuovo quadro normativo e di affrontare le responsabilità della governance con un orientamento fondato su trasparenza, etica e accountability. Tale risultato conferma la capacità di ASSIDIPOST-Federmanager di posizionarsi come soggetto attento all’evoluzione normativa e capace di trasformare tempestivamente tali cambiamenti in opportunità formative e professionali concrete”, conclude la nota.

Foto: ASSIDIPOST-Federmanager

(ITALPRESS).