TORINO (ITALPRESS) – Già sicuro di un posto in semifinale, Jannik Sinner chiude il gruppo Nastase alle Atp Finals di Torino al primo posto: dopo aver battuto De Minaur e Fritz, il 23enne altoatesino cala il tris piegando Daniil Medvedev per 6-3 6-4 dopo un’ora e 13 minuti di gioco. Ottavo successo negli ultimi nove confronti ufficiali per il numero uno del mondo (8-7 il bilancio complessivo), che attende ora di conoscere i risultati di domani del gruppo Newcombe per sapere chi sarà il suo prossimo rivale. La vittoria di Sinner regala la qualificazione anche a Taylor Fritz, che passa così da secondo. “E’ stata una bella partita, l’atmosfera è sempre bellissima, grazie a tutti che siete venuti qui. Per me vuol dire veramente tanto”, ha commentato Sinner a fine match. “E’ stata una partita difficile. Io e Daniil ormai ci conosciamo abbastanza bene, ho cercato di giocare tatticamente in maniera giusta. – ha aggiunto – Ora vediamo dalle semifinali in poi. Il primo obiettivo era questo, siamo contenti e sabato vediamo come va. Speriamo ovviamente di alzare il livello, ma onestamente sono contento di come sto giocando adesso”.

