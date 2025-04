FIRENZE (ITALPRESS) – “La legge sull’autonomia è stata approvata. E’ finita? No. Abbiamo fatto tanta fatica. Abbiamo dovuto affrontare la scure della Corte costituzionale. E’ vero che l’hanno limitata, non ce l’hanno fatta a pezzi. Adesso dobbiamo finirla facendo la definizione dei Lep. Oggi quasi tutti i ministri tranne uno hanno dato le loro indicazioni. Abbiamo raggiunto l’intesa sulla Protezione civile e l’accordo con sette ministri, c’è un cavolo di funzionario che ci dice di no. A volte bisogna alzare la voce”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli intervenendo al congresso federale della Lega in svolgimento a Firenze. Per quanto riguarda il federalismo fiscale, “la settimana prossima va in Consiglio dei ministri la fiscalità di Comuni, Province e Regioni e grazie a Giancarlo Giorgetti entro fine anno arriva il Dpcm, con cui verrano fiscalizzati i trasferimenti ed entro la fine dell’anno anche i Lep relativi alle materie di competenza delle Regioni”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).