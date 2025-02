MILANO (ITALPRESS) – Terna, il Gestore della rete elettrica nazionale, partecipa a “Tech-Tour”, un’iniziativa promossa da Assolombarda in occasione della “Settimana Nazionale delle STEM”.Nell’ambito del progetto, la Società guidata da Giuseppina Di Foggia ha organizzato, in occasione della Giornata della Tecnologia, un incontro formativo destinato agli studenti del quarto anno della Scuola Militare “Teuliè” di Milano, con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi alle tematiche dell’innovazione, delle tecnologie e della transizione energetica e digitale.Durante la giornata, le studentesse e gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare la Stazione Elettrica di Terna a Brugherio (Monza Brianza) e di approfondire le tematiche relative alle attività di manutenzione, monitoraggio e rinnovo della rete. Inoltre, sono stati organizzati, presso la sede di Pero del Dipartimento Trasmissione Nord della Società, un intervento sul ruolo di Terna nella transizione energetica e un laboratorio esperienziale che ha previsto l’utilizzo della realtà virtuale per simulare la salita al traliccio e un gioco didattico sul settore elettrico.La simulazione della salita su un sostegno elettrico con la realtà virtuale è un progetto sviluppato da Terna ed è utilizzato ad integrazione della formazione tradizionale. Grazie all’ausilio di un visore e due controller, i tecnici simulano la salita sul sostegno e sostituiscono alcuni componenti elettrici.Un’attività che fornisce una prima idea delle tecniche e delle procedure di lavoro in un contesto protetto.L’iniziativa di Assolombarda “rappresenta un’opportunità unica per i giovani di esplorare il mondo delle professioni STEM e comprendere le competenze richieste dal mercato del lavoro, favorendo un orientamento consapevole verso le carriere del futuro. Il programma coinvolge oltre 1.200 studenti provenienti da 24 scuole superiori delle province di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi – si legge nella nota -. Questa attività rientra in un più ampio progetto di Terna che prevede diverse iniziative destinate a favorire lo sviluppo delle competenze dei giovani, fornendo loro gli strumenti necessari per progettare il proprio futuro professionale”.In quest’ambito si inserisce anche il progetto dei PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, istituiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e precedentemente conosciuti come “Alternanza Scuola-Lavoro”: un programma di formazione offerto da Terna per favorire il dialogo tra l’azienda e la scuola.

– foto ufficio stampa Terna –

(ITALPRESS).