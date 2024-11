MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Italtennis femminile approda in semifinale alle Billie Jean King Cup Finals, in svolgimento sul veloce della Martin Carpena Arena di Malaga (Spagna). Le azzurre, al loro debutto nella manifestazione, hanno superato nei quarti il Giappone per 2-1: decisivo il punto del doppio, che ha visto le campionesse olimpiche in carica Sara Errani e Jasmine Paolini superare per 6-3 6-4, in un’ora e 17 minuti di gioco, le nipponiche Shuko Aoyama e Eri Hozumi. Dopo i due singolari, la sfida era in perfetta parità: Elisabetta Cocciaretto si era arresa per 3-6 6-4 6-4 a Ena Shibahara, Jasmine Paolini aveva poi battuto per 6-3 6-4 Moyuka Uchijima nel match tra le numero uno. Per un posto in finale le ragazze della capitana Tathiana Garbin sfideranno una tra Polonia e Repubblica Ceca.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

