SANREMO (ITALPRESS) – Spettacolo e satira sul palco dell’Ariston con Roberto Benigni, protagonista della quarta serata del Festival di Sanremo 2025. L’attore e regista toscano è stato accolto da Carlo Conti, dando vita a un esilarante scambio di battute. «E’ un sogno che si realizza per me!», ha esordito Conti. «No, il sogno è tutto mio!», ha ribattuto Benigni, iniziando un botta e risposta sulla carriera televisiva del conduttore: «Io non perdo una parola di quello che fai, Carlo! Ho visto tutto, figurati se mi perdevo il tuo debutto a Sanremo, il tuo primo festival da presentatore”. Conti, con il suo solito stile, ha subito ricordato a Benigni che è il quarto. “Sì, ma a parte gli altri tre, l’ho visto tutti!”, ha risposto Benigni ironizzando sulle sue continue apparizioni: “Rai 1, Rai 2, Rai 3, interviste, pubblicità… Se volete cambiate canale ora e mettete su Rai 2, c’è lui in diretta!”. L’attore ha continuato: “Hai fermato l’Italia, l’hai paralizzata, dovresti fare il ministro dei trasporti!”. E ha continuato con la sua satira sulla lunghezza delle edizioni passate: “Alcuni cantanti sono ancora là che aspettano di esibirsi!”, aggiungendo poi un’altra battuta: “Ho visto Marcella, l’ho salutata ‘Bella ciaò, non ti dico. Per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso”. La serata è proseguita con Benigni che ha ampliato la sua comicità alla portata del Festival: “Siamo in mondo visione. Anzi, in Via Lattea visione! Ma sai chi ci sta guardando in questo momento? Elon Musk!”. Da lì, il monologo si è spostato sulla politica, con Benigni che ha ironizzato su un presunto sodalizio tra il magnate di Tesla e la premier Giorgia Meloni: “Musk è innamorato di Giorgia! Lo sanno tutti! Ma l’hai visto quando è venuto in Italia? Sempre insieme! Poi è andato in America a ritirare il premio e chi gliel’ha consegnato? Musk! Sono innamorati!”. L’attore ha poi immaginato uno scenario ancora più surreale: “Oggi è San Valentino, Giorgia non è da nessuna parte? E’ con lui su un satellite a Venezia! Quelli sono capaci di sposarsi e fare il viaggio di nozze su Marte!”. Non poteva mancare un riferimento a Donald Trump, che Benigni ha inserito nella narrazione: “Trump segue Sanremo tutte le sere da Mar-a-Lago, con Musk! Vuole rifarlo grande, ha già il cappellino rosso, ‘Make Sanremo Great Again’!”. E ha lanciato una provocazione: «Dopo la Groenlandia e il Canada, Trump vuole la Liguria! O diventa il 53° Stato degli Stati Uniti o gli metto un dazio del 200% sulle trofie al pesto”. Dopo la lunga parentesi satirica, il premio Oscar ha annunciato il suo ritorno in TV con uno spettacolo su Rai 1 il 19 marzo, intitolato “Il sogno”: “Sarà pieno di stupori, sorprese, bellezza. Parleremo di noi, dell’Italia, dell’Europa, del mondo. Perchè noi ci guadagniamo da vivere sognando”.

L’intervento si è chiuso con un omaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con Benigni che ha ricordato la sua presenza a Sanremo due anni fa: “Non ho mai sentito uscire una parola da Mattarella che non fosse di verità e di pace. Siamo orgogliosi di essere rappresentati da lui nel mondo”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS)