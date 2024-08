ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo aumentano i suicidi nelle carceri. La situazione carceraria è allarmante, il governo sta cercando di mettervi rimedio, ma non è facile. C’è una popolazione carceraria molto alta e proprio perchè gli edifici sono obsoleti è difficile far rispettare i diritti del detenuto. Il carcere deve avere una funzione rieducativa, ma più la condizione è degradata e meno può svolgere questa funzione”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa. “Abbiamo elaborato un documento in collaborazione con il Partito Radicale Italiano per aiutare a risolvere la situazione carceraria italiana. Organizzeremo visite nelle carceri durante l’estate. C’è un problema che riguarda anche la polizia penitenziaria che, tra le varie forze dell’ordine, ha la percentuale più alta di suicidi. Dobbiamo porci il tema anche del rinnovo dei contratti della polizia penitenziaria”, ha aggiunto. “Siamo in perfetta sintonia con le parole di Nordio e con l’attività di governo. Noi non abbiamo mai parlato di amnistia, non l’abbiamo chiesta e non c’è nel documento. Si tratta di una serie di iniziative che non riguardano l’attività legislativa, accendiamo i riflettori su una realtà, nessun intento polemico”, ha concluso Tajani.

