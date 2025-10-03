MILANO (ITALPRESS) – “, abbiamo più attenzione quando cerchiamo di attaccare. Parto sempre dal fatto di non subire gol, di essere una squadra organizzata, attenta”., alla vigilia della sfida contro la Cremonese in programma al Meazza, non può non sottolineare i progressi della sua squadra, che dopo la doppia sconfitta con Udinese e Juve ha infilato 4 vittorie di fila fra campionato e Champions. Domani arriva la Cremonese, “una squadra fisica, organizzata, allenata bene, che ha l’ambizione di restare in questa categoria. Ha giocatori con una certa esperienza, che capiscono i momenti, una squadra che ha cuore e ha l’umiltà di capire cosa fare quando affronta le squadre di serie A”.

Per vincere servirà un’Inter che scenda in campo “cercando di essere la miglior versione di sè in quel giorno – continua Chivu – Voglio dei giocatori che entrino in campo con responsabilità ma senza dimenticare che devono divertirsi e avere piacere in quello che fanno. A me non importa chi segna ma chi fa assist, chi si sacrifica, chi capisce i momenti, che si alzi l’asticella per portare a casa il risultato”. Visti gli impegni ravvicinati, potrebbe esserci un pò di turnover. “Non ho scaramanzie, faccio quello che reputo che sia giusto nella gestione di un gruppo di giocatori – ribatte Chivu – Soprattutto nelle settimane dove si gioca ogni tre giorni. E non esiste una regola che un portiere giochi in Champions e uno in campionato, mi baserò sulle mie sensazioni”, aggiunge sul ballottaggio Sommer-Martinez.

“Non voglio egoismo ma massima disponibilità e l’intelligenza di capire l’importanza di ognuno di loro. Nessuno si deve sentire a suo agio, tutti devono farsi trovare pronti a prescindere dalle mie scelte. Ma questi giocatori si sono calati subito nelle nostre idee e nella nostra metodologia”, assicura Chivu, che per domani dovrà fare a meno di un Thuram forse impiegato troppo. “Marcus a Cagliari è uscito dopo un’ora, per lo Slavia vedevo in lui e Lautaro la coppia che avrebbe creato problemi alla loro organizzazione difensiva. Si divertiva, stava bene, purtroppo l’infortunio è sempre dietro l’angolo. Ci dispiace perderlo ma è un infortunio non gravissimo. Chi gioca domani con Lautaro? Un’idea ce l’ho, al 90% ho deciso ma non posso dirvelo”, lascia tutti in sospeso il tecnico.

