“E’ una partita importante, inutile nasconderlo. Però è presto per parlare di titolo. Siamo solo all’inizio: è l’ottava giornata. Ci giochiamo tanto, ma non ci giochiamo tutto. Dobbiamo essere consapevoli che a Napoli il clima sarà per noi ostile. Dobbiamo esser preparati a fare un gran match dal punto di visto fisico e sul piano mentale”, ha detto ancora Chivu.
“Non credo che ci sia spirito di rivalsa nei confronti di Conte: i miei non hanno sassolini da togliersi dalle scarpe. Dopo Conte c’è stato Inzaghi e si è vinta la seconda stella, in più sono state giocate due finali di Champions. Non penso che sia una motivazione in più affrontare Conte: noi siamo l’Inter”, ha poi precisato l’allenatore rumeno.
Sulla formazione che ha in mente per domani, quindi, Chivu non si è sbilanciato: “Io ho quattro attaccanti generosi, che lavorano per la squadra e che sono tutti compatibili fra loro. Per me non esistono coppie predefinite. Hanno dimostrato di stare bene insieme, tutti”. Chiusura sull’ipotesi di giocare Milan-Como a Perth: “Ho imparato nella mia carriera a non lamentarmi e a guardare sempre il lato positivo delle cose”.
