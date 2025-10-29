Le dogane di Horgos hanno dichiarato mercoledì che l’interporto ha registrato una crescita costante nella gestione di treni merci, con una media giornaliera di oltre 27 treni dall’inizio del 2025.
I treni vengono sempre più utilizzati per trasportare merci dai poli manifatturieri cinesi, come il delta del fiume Yangtze e il delta del fiume delle Perle, verso i mercati dell’Asia centrale e dell’Europa, hanno aggiunto le dogane.
Il servizio ferroviario Cina-Europa (Asia centrale) offre vantaggi distintivi, tra cui tempi di transito più rapidi rispetto al trasporto marittimo, costi inferiori rispetto al trasporto aereo e una programmazione stabile, guadagnandosi un forte riconoscimento da parte dei clienti, ha affermato Li Qing, responsabile commerciale di un’azienda locale di spedizioni internazionali.
L’efficienza dell’interporto è migliorata in modo significativo, con i tempi di sdoganamento delle importazioni che sono stati ridotti da due o tre giorni a meno di 16 ore, mentre la lavorazione delle esportazioni è stata ridotta da sei ore a una sola.
In totale, oltre 50.000 treni merci Cina-Europa (Asia centrale) sono transitati attraverso l’interporto di Horgos, operando su 90 tratte e raggiungendo 46 città e regioni in 18 Paesi.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-
