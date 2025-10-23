GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La seconda fase della 138esima Fiera cinese dell’importazione e dell’esportazione (Fiera di Canton) si è aperta giovedì nella città di Guangzhou, nella Cina meridionale, mettendo in mostra prodotti per la casa di alta qualità.

Le due fasi dell’evento hanno attirato più di 157.000 acquirenti esteri provenienti da 222 Paesi e Regioni, segnando un record storico e un aumento del 6,3% rispetto alla precedente sessione, secondo gli organizzatori.

Incentrata su articoli per la casa, regali, decorazioni, materiali da costruzioni e mobili, la seconda fase conta oltre 10.000 imprese espositrici.

Gli acquirenti internazionali hanno elogiato la fiera come indispensabile per il commercio globale, descrivendo le catene industriali e di approvvigionamento cinesi come un fattore di stabilità in tempi turbolenti.

Un acquirente canadese ha sottolineato i progressi della Cina nella robotica e nell’automazione, mentre un compratore georgiano ha evidenziato il valore degli scambi faccia a faccia dopo aver partecipato all’evento per venti edizioni.

La seconda fase ha attirato 145 grandi rivenditori internazionali, tra cui Target e Kingfisher, a dimostrazione della forte fiducia nel ruolo della Cina come polo manifatturiero.

In programma dal 15 ottobre al 4 novembre attraverso tre fasi, la 138esima Fiera di Canton vanta un numero record di 74.600 stand e oltre 32.000 espositori.

Foto Xinhua

(ITALPRESS).