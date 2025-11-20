PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il numero di colonnine diricarica per veicoli elettrici (EV) in Cina ha superato 18,64milioni alla fine di ottobre di quest’anno, segnando un aumentodel 54% rispetto all’anno precedente, secondo i dati ufficialidiffusi mercoledì.

Tra queste, circa 4,53 milioni erano infrastrutture di ricarica

pubbliche, mentre oltre 14,11 milioni erano private, con

incrementi rispettivamente del 39,5% e del 59,4%, secondo i dati

dell’Amministrazione nazionale dell’ energia.

Secondo i dati disponibili, alla fine di ottobre la potenza

nominale complessiva delle strutture pubbliche di ricarica per

veicoli elettrici era pari a circa 203 milioni di kilowatt, con

una media di 44,69 kilowatt.

All’inizio del mese scorso, la Cina ha presentato un piano

d’azione triennale per migliorare l’infrastruttura nazionale di

ricarica EV, con l’obiettivo di creare una rete a livello

nazionale composta da 28 milioni di impianti di ricarica, con una

capacità pubblica superiore a 300 milioni di kilowatt entro la

fine del 2027.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-