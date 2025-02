ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – “Domani abbiamo una partita importante, siamo qui per colpa nostra perchè potevamo essere già agli ottavi ma ce ne assumiamo la responsabilità, domani vogliamo fare una buona partita e vincere”. Sergio Conceicao chiede al suo Milan una prova d’orgoglio domani al De Kuip contro il Feyenoord, nell’andata dei play-off di Champions. “Storicamente è difficile giocare qui, è un ambiente caldo, come loro anche noi abbiamo dei giocatori fuori, ma la storia della partita la faremo noi, la partita prenderà una strada secondo quello che faremo noi”, aggiunge. Il tecnico portoghese non si sbilancia sul possibile ritorno di Leao fra i titolari dopo le recenti panchine (“E’ a disposizione come nelle altre partite, è stata una scelta mia non iniziare con lui ma quando è entrato ha fatto bene”), nè sull’ipotesi di mettere contemporaneamente in campo Pulisic, Leao, Gimenez e Joao Felix: “Sono disponibili, vediamo. Non è che mettendo tanti giocatori offensivi si fanno più gol così come non è che mettendo tanti difensori non ne prendi. Ci sono tanti momenti in una partita in cui c’è bisogno di equilibrio e ci stiamo lavorando”. Poi una battuta sul grande ex, Gimenez: “Lo seguivo già da alcuni anni, è giovane, ha tanta strada da fare ma è già un giocatore di grandissimo livello”. Se Sergio Conceicao possa aprire un ciclo e restare a lungo sulla panchina del Milan, un pò come fatto da Ancelotti, “è una questione di risultati. Gli allenatori hanno sempre le valigie pronte – le parole del diretto interessato – Nel calcio tutto cambia velocemente, l’importante è guardare il presente perchè il futuro dipende da quello che facciamo ogni giorno. Dopo ogni partita bisogna ricominciare e pensare alla prossima. Al Porto dicevano che sarei rimasto 3-4 mesi e alla fine sono rimasto 7 anni”.

In conferenza stampa anche il “padrone di casa” Tijjani Reijnders. “Sarà una partita molto importante, volevamo essere fra le prime 8, non ci siamo riusciti e ora ci aspettano questi play-off. Sarà dura ma siamo pronti a giocare bene. Il rapporto con Conceicao? Lui ci dà tanta energia e si vede anche in campo, bisogna continuare così”, aggiunge il centrocampista olandese, fra i più positivi in questa stagione. “L’unica cosa che cerco di fare è giocare al meglio, essere importante con gol e assist e spero di continuare così per molto tempo. C’è un nuovo equilibrio nella squadra e per me è importante giocare ogni partita”. Per Reijnders è “bello tornare nel mio Paese d’origine, domani ci sarà la mia famiglia sugli spalti, sarà ancora più speciale per me”.

