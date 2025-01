ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – “Nel calcio non esistono i miracoli, per avere quella evoluzione che vogliamo c’è solo il lavoro. Stiamo preparando la squadra a partite tutte decisive nelle diverse competizioni. Speriamo in un risultato positivo, cioè la vittoria”. Lo ha detto il tecnico del Milan Sergio Conceicao, nella sala stampa dello Stadio Maksimir di Zagabria, alla vigilia della sfida di Champions contro i croati della Dinamo. “La scossa viene con il lavoro e la motivazione per giocare questa competizione, e vogliamo concludere questa fase nel migliore dei modi – ha aggiunto il mister rossonero, preferendo non tornare sul litigio con Calabria dopo la vittoria con il Parma – La scossa l’abbiamo a Milanello, con la responsabilità di difendere al meglio un club come il Milan”. “Un turno di riposo per Morata? Capisco la domanda, ma penso ad una partita per volta e non faccio calcoli, quando facciamo così i risultati non sono buoni. Dobbiamo focalizzarci su una gara difficile per raggiungere il secondo obiettivo dopo la vittoria in Supercoppa: andare avanti in Champions tra le prime otto. Siamo concentrati su questa partita, al derby ci penseremo giovedì già in aereo tornando a casa”, ha aggiunto l’ex ala della Lazio. Per quanto riguarda le chance di vittoria della Champions, il mister portoghese, subentrato in corsa al connazionale Fonseca, ha ricordato che “mancano tante partite, l’obiettivo è di arrivare tra le prime quattro. Nella domanda precedente l’ho detto: non possiamo pensare al derby, figurati alla Champions League. Guardando in avanti, non vediamo le scale che ci sono e rischiamo di inciampare”. In conferenza presente anche l’attaccante rossonero Christian Pulisic: “Abbiamo fatto bene in Champions, non so perchè vinciamo più in Europa che in campionato. Abbiamo una grande opportunità domani per entrare nelle prime otto. Cosa manca al Milan in questo momento? Difficile dirlo con esattezza – ha ammesso l’ex Chelsea – Penso che nelle ultime partite abbiamo dimostrato uno spirito sempre verso la fine: vogliamo mostrarlo anche in partenza. Non so quello che manca di più”. Pulisic ha escluso che il Milan, poco brillante in Serie A, sia più focalizzato agli impegni europei: “Non pensiamo così, visto che non giochiamo bene in campionato allora ci concentriamo solo sulla Champions… Dobbiamo focalizzarci su ogni partita, sperando di fare bene anche in campionato”.

