NAPOLI (ITALPRESS) –La partita di sabato ha dato buone risposte. Contro l’Atalanta non era semplice e abbiamo fatto bene. Adesso dobbiamo recuperare le energie e preparare al meglio questa gara contro la rivelazione della Champions”. Così, ai microfoni di Sky Sport,, alla vigilia della sfida Napoli-Qarabag. “Serviranno tante forze contro un team che gioca un calcio aggressivo e veloce, con ritmi molto intensi. Dovremo giocare con grande attenzione e trovare continuità di prestazioni e risultati”, ha aggiunto Conte.

“Domani è l’anniversario della scomparsa di Maradona. Sappiamo tutti quanti cosa ha rappresentato e cosa rappresenta per Napoli. Sarebbe bello dedicargli una vittoria. Il Qarabag ha sette punti e stava battendo anche il Chelsea. Ci sono tanti stranieri, c’è qualità. Servirà una grande gara, sotto tutti i punti di vista”, ha poi spiegato il tecnico del Napoli, in conferenza stampa.

“Il peso degli infortuni? Nella lista abbiamo anche Meret, che è il portiere degli scudetti. Per ogni allenatore le cose che si possono controllare sono il lavoro, la preparazione dell’allenamento e la partita. Quello che non si può controllare sono i calciatori che hai a disposizione. Da inizio anno continuiamo a fare di necessità virtù per sopperire a situazioni importanti. I calciatori vanno in campo e fanno la differenza. Ma gli allenatori devono trovare le soluzioni e gestire questi momenti. Mi auguro che giri anche un pò. Di poter avere una scelta più vasta, senza inseguire situazioni particolari”, ha precisato poi Conte.

“Hojlund e Rrahmani sono state sostituzioni tecnico-tattiche durante la partita. Amir veniva da due partite con la Nazionale. Aveva speso tante energie. Anche Rasmus aveva dato tutto quello che aveva. Su Gilmour e Spinazzola non so che dire. Sarebbe meglio che parlassero i medici. Non sono infortuni muscolari. Se mi chiedete i tempi di recupero, a oggi ancora non li conosco”, ha concluso l’allenatore del Napoli.

