CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) – “Ho sempre detto di guardare a noi stessi. Quello che abbiamo costruito, lo abbiamo costruito così, con i paraocchi e senza guardarci intorno. Dobbiamo proseguire su questa strada”.pienamente concentrato sulla sfida colriguardi da vicino gli stessi partenopei che hanno la chance di tornare in testa.

“Cosa conta di più nelle ultime dieci giornate? Il fatto di avere avuto la possibilità di allenare questi ragazzi tutta la settimana ci ha aiutato molto quest’anno altrimenti sarebbe stata dura sotto tutti i punti di vista. Nelle difficoltà siamo stati bravi a trovare sempre una soluzione. Mancano 10 partite, ci arriviamo con un bagaglio tattico ben assortito e conterà tutto. Io però guardo la prossima partita che per noi dovrà essere una finale mondiale. Tutte le partite nascondono insidie, basta guardare anche Inter-Monza per far capire che niente è scontato. Il Venezia è in salute e si giocherà le sue carte salvezza, dovremo fare una grande gara e me la aspetto dai miei”.

Conte recupera Mazzocchi ed Anguissa mentre Neres “sarà pronto per la sfida con il Milan. La coppia Lukaku-Raspadori? Avere qualcuno accanto può sgravare il lavoro della prima punta. Lukaku ha fatto bene ma mi aspetto di più già da domani, deve fare meglio come tutti gli altri”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).