MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – In attesa dei grossi calibri, l’Italtennis debutta con due sconfitte all’Australian Open, il primo Slam stagionale sul cemento di Melbourne che ha subito fatto i conti con la pioggia. Luciano Darderi, numero 45 del ranking mondiale, si ritira durante il secondo set del match con lo spagnolo Pedro Martinez, che era in vantaggio per 6-3 4-1. Sul 3-0 per l’iberico, n.44 Atp, l’azzurro al cambio campo ha chiesto un medical time-out, toccandosi lo sterno e facendosi poi massaggiare per quelli che sono sembrati dei dolori intercostali. Dopo un paio di game, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. “Per precauzione ho preferito fermarmi anche perchè è una parte delicata del corpo e non posso permettermi un infortunio serio a gennaio, per poi rischiare di stare fermo tre mesi”, il commento amaro dell’italo-argentino. Nulla da fare nemmeno per Matteo Gigante: il 22enne romano, numero 145 ATP e proveniente dalle qualificazioni, si arrende al debutto nel tabellone principale al francese Ugo Humbert, numero 14 del mondo e del seeding, vincente in tre set con il punteggio di 7-6(5) 7-5 6-4. Restando in campo maschile, buona la prima per il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, che si impone con un triplice 6-4 sul francese Lucas Pouille, per il norvegese Casper Ruud, numero 6 del torneo, che vince a fatica sullo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3 1-6 7-5 2-6 6-1. In campo femminile, comincia con un successo la caccia al terzo trofeo di fila a Melbourne per Aryna Sabalenka. La 26enne bielorussa, numero 1 del ranking Wta e bi-campionessa in carica, esordice superando la statunitense Sloane Stephens, n.84 Wta, per 6-3 6-2. Per la prima volta campione in carica in uno Slam, Jannik Sinner inizierà il suo percorso in questa edizione a Melbourne Park domani, lunedì, sulla Rod Laver Arena contro il cileno Nicolas Jarry, numero 34 ATP (1-1 il bilancio negli scontri diretti). Sarà il match numero 80 in tabellone principale nei major per l’azzurro. Primo italiano in finale in singolare maschile nella storia del torneo, unico dopo Nicola Pietrangeli con più di una finale nei major, Sinner potrebbe diventare quest’anno il primo azzurro, uomo o donna, con tre titoli Slam in singolare all’attivo in carriera (sempre considerando solo i tabelloni di singolare), avendo nel suo anno magico, il 2024, trionfato proprio a Melbourne e all’Australian Open. Grande attesa, sempre domani, per il derby tra Lorenzo Musetti, 16esima forza dello Slam ‘aussiè, e Matteo Arnaldi, mentre Luca Nardi e Fabio Fognini sono attesi rispettivamente dal canadese Gabriel Diallo e dal bulgaro Grigor Dimitrov, n.10 del torneo. Debutti complessi, in campo femminile, per Elisabetta Cocciaretto, pronta a sfidare la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 12, e Lucia Bronzetti, che se la vedrà con la bielorussa Victoria Azarenka, 21esima forza del seeding.

