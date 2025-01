GENOVA (ITALPRESS) – Una vittoria fondamentale. Il Genoa trionfa 1-0 contro il Parma conquistando il primo successo stagionale tra le mura amiche: tolta la vittoria in Coppa Italia contro la Reggiana, il Grifone non vinceva dal 2-0 rifilato al Bologna nella scorsa stagione. Mastica amaro il Parma, alla nona sconfitta in campionato: i crociati sono ora in piena lotta salvezza, servirà conquistare punti per togliersi dai bassifondi della classifica. Quella del Ferraris è stata una gara tosta, ruvida, soprattutto nella parte finale. I padroni di casa hanno provato a sfruttare soprattutto le palle inattive: la prima opportunità per il Grifone è arrivata proprio da corner, Vasquez però non è riuscito a sfruttare la conclusione ravvicinata, merito anche dell’ottimo riflesso da parte di Suzuki. Alla mezz’ora ci ha provato Bonny, ma la conclusione dell’attaccante dei ducali è terminato sul fondo. Nel secondo tempo la trama non è cambiata, i rossoblù hanno spinto con maggior convinzione trovando la rete decisiva: al 20′ Miretti si è mosso sulla sinistra coi tempi giusti servendo Frendrup, il centrocampista danese ha sbloccato il match grazie anche alla deviazione decisiva di Delprato che ha impedito al proprio portiere di intervenire. Gli ospiti non sono riusciti quasi mai a creare pericoli, Ekhator ha sfiorato il 2-0, ma l’azione è stata interrotta per una posizione di partenza irregolare. Nel finale ci ha provato anche Kassa, ma Suzuki ha deviato la conclusione in calcio d’angolo. Vittoria cruciale per i liguri, ora a quota cinque in stagione: la squadra di Vieira ha agganciato la Roma a quota 23. Trema invece il Parma, a -1 dalla zona retrocessione, quello col Venezia sarà uno scontro salvezza praticamente decisivo.

