ROMA (ITALPRESS) – Almirall accende i riflettori sulle malattie dermatologiche riportando alla luce antiche opere Ellenistiche, metafora del parallelismo tra arte del restauro e cura della pelle. La pelle è molto più di un involucro: è un organo vivo, il nostro primo contatto con il mondo, uno specchio della nostra identità. Quando è segnata da una patologia, però, può trasformarsi in una barriera che isola e condiziona profondamente la vita degli individui. Da questa consapevolezza nasce “Relive Your Skin – Riscoprire la cura a regola d’arte”, un’iniziativa Almirall, con l’obiettivo di dare voce ai bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti affetti da patologie dermatologiche, come dermatite atopica e psoriasi. L’iniziativa Almirall, coordinata da Cencora Pharmalex, ha raccolto il patrocinio di Associazione Dermatologi-Venerologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI), Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle cure primarie (SIMG), Associazione per la Difesa degli Psoriasici (ADIPSO), Associazione Nazionale Dermatite Atopica (ANDeA), Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza (APIAFCO) e ha coinvolto pazienti, clinici, istituzioni e cittadinanza in un percorso di “awareness” su disturbi che, oltre alla dimensione clinica, portano con sè importanti implicazioni psicologiche e sociali.

Dermatite atopica e psoriasi, in particolare, sono due delle patologie infiammatorie della pelle che necessitano di un approccio terapeutico personalizzato e di un supporto costante nella gestione quotidiana.

Approfondisce Giovanni Pellacani, Presidente SIDeMaST e Direttore dell’Unità Complessa di Dermatologia, Policlinico Umberto I di Roma: “Dermatite atopica e psoriasi sono patologie infiammatorie croniche che hanno un impatto sistemico e multidimensionale. Chi ne soffre affronta non solo sintomi fisici, ma anche conseguenze psicologiche importanti. Le lesioni visibili, il prurito persistente, il dolore e l’impatto sull’immagine di sè possono portare ad ansia, isolamento sociale e perdita di autostima compromettendo la vita relazionale, lavorativa ed emotiva dei pazienti”.

“Relive Your Skin” si pone l’obiettivo di accrescere la consapevolezza pubblica del peso delle patologie dermatologiche, favorire un confronto tra tutti gli attori del sistema salute su accesso alle terapie e percorsi di cura, promuovere una cultura dell’ascolto e dell’empatia verso chi vive ogni giorno con una malattia della pelle.

“Per chi convive ogni giorno con patologie come la dermatite atopica, la pelle può diventare fonte di disagio, dolore e isolamento – afferma Mario Coccioli, Presidente di ANDeA. – E’ fondamentale superare lo stigma che ancora oggi circonda le malattie dermatologiche e riconoscere l’impatto profondo che queste hanno sulla qualità della vita. L’obiettivo primario di ANDeA è quello di ascoltare i pazienti, ma soprattutto di indirizzarli verso quelle che sono le buone pratiche: rivolgersi a un centro specializzato e favorire la sinergia e il dialogo tra medico e paziente, senza sottovalutare l’operato delle aziende, affinchè questa sinergia diventi sempre più proficua e i risultati più tangibili”.

Almirall, azienda biofarmaceutica globale che negli ultimi anni è focalizzata in ambito dermatologico, conferma con questa iniziativa il proprio impegno nel sostenere una visione olistica della cura delle patologie dermatologiche, in modo che questa migliori la qualità di vita e superi anche gli ostacoli psicologici e sociali.

“La pelle è preziosa. E’ il primo organo con il quale si entra in contatto e si conosce il mondo esterno – spiega Marco Caraglia, General Manager Almirall Italy. – Con “Relive Your Skin”, la pelle viene metaforicamente paragonata a un’opera d’arte, che merita di essere preservata, protetta e riportata alla luce. Abbiamo voluto supportare il restauro di un’opera preziosa per riportarla all’antica bellezza. Allo stesso modo, attraverso le nostre soluzioni terapeutiche, cerchiamo di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da patologie dermatologiche. Per quanto riguarda la dermatite atopica, il “viaggio” è iniziato con il ‘Diario Atipico della Dermatite Atopicà, un cortometraggio a fumetti sulla storia di un paziente affetto da Dermatite Atopica, e prosegue oggi con ‘Relive Your Skin’. Questo è solo l’ultimo esempio delle iniziative Almirall volte a sensibilizzare istituzioni, clinici, l’intera comunità sull’importanza delle patologie dermatologiche”.

Il progetto di restauro ha interessato numerosi manufatti in bronzo e ferro appartenenti alla Biblioteca Apostolica Vaticana e curati dal Dipartimento di Arti Decorative, tra cui spiccano due statuette di bronzo raffiguranti Minerva databili al periodo ellenistico – primo periodo imperiale.

Il restauro di quest’ultime ha visto, come primo passaggio, la rimozione delle sostanze cerose che nascondevano le imperfezioni delle superfici originali, difetti causati dal trascorrere del tempo, e dei già realizzati interventi ricostruttivi. Successivamente è stato possibile intervenire con le più adeguate modalità di restauro per riportare l’opera al suo splendore originale. “Ogni intervento di restauro su un’opera in bronzo richiede tempo, competenza e una profonda sensibilità: è un processo che non si limita a ripristinare l’aspetto esteriore, ma restituisce dignità e nuova vita a qualcosa che ha attraversato il tempo. Restaurare un’opera significa riportare alla luce la sua bellezza nascosta, in modo che continui a raccontare la sua storia e la sua unicità” commenta Sabrina Zappia, Presidente Italian & International Patrons of the Arts in the Vatican Museums.

