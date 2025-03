NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Detroit al tappeto nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori del Chase Center di San Francisco, i Nuggets si arrendono per 115-110 ai Golden State Warriors, trascinati dai 32 punti dell’inesauribile Curry, che oltrepassa così il traguardo dei 25.000 punti in carriera. Per la franchigia del Michigan, 31 punti di Cunningham e casella immacolata per Simone Fontecchio: la 29enne ala pescarese accumula dieci minuti di impiego e due soli rimbalzi. Serata da dimenticare per i Los Angeles Lakers: a interrompere a otto la striscia dei risultati positivi dei californiani sono i campioni in carica dei Boston Celtics, che si aggiudicano la sfida per 111-101 con 40 punti di un immarcabile Tatum, a referto da top-scorer, e 31 di Brown; tra gli ospiti, ne sigla 34 Doncic ma i timori sono tutti per LeBron James, uscito nel finale per uno stiramento all’inguine che potrebbe tenerlo lontano dai campi per diverse settimane. Successo interno per i Charlotte Hornets, che piegano i Brooklyn Nets per 105-102 con 26 punti di Bridges e 19 di Smith (ma nel quintetto della ‘Big Applè Russell ne realizza 28). Houston non ha problemi a battere sul parquet amico i New Orleans Pelicans: i Rockets dilagano fino al 146-117 dell’ultima sirena con 27 punti di Brooks e 20 a testa di Holiday e Sengun. Atlanta e Washington la spuntano invece in volata: gli Hawks piegano gli Indiana Pacers per 120-118 con 36 punti dalle ‘mani caldè di Young, i Wizards violano l’impianto dei Toronto Raptors per 118-117 con 34 punti di Poole, il più prolifico dell’incontro. E fanno festa in trasferta anche Chicago Bulls e Orlando Magic, che si impongono rispettivamente sui Miami Heat (114-109 con 26 punti di Giddey) e i Milwaukee Bucks (111-109 con 29 punti di Banchero e nonostante i 37 del ‘solitò Antetokounmpo).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).