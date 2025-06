FIRENZE (ITALPRESS) – Quella contro lail mister ce l’ha ricordato dal primo giorno, ma non servivano le sue parole. E’ la prima partita ma è subito fondamentale, sarà una gara difficile, tosta, ci stiamo preparando al meglio perchè sappiamo che molto della qualificazione passa da questa partita”.non ci gira troppo intorno:

Il capitano del Napoli lunedì non si è allenato in gruppo ma rassicura tutti sulle sue condizioni: “C’è un problemino che mi porto dietro da un mesetto, oggi forse farò ancora un po’ di lavoro a parte ma per venerdì voglio esserci. E’ vero che siamo a fine stagione, che le forze usate sono state tante ma quando sei qui è bello indossare questa maglia, ed bello giocare questo tipo di partite”.

A questo proposito, in merito al no di Acerbi alla convocazione, per Di Lorenzo “sono dinamiche e questioni personali. Io posso solo dire che stare qui è un piacere, venire a giocare per l’Italia è un onore. La maglia azzurra è qualcosa più alto di tutto”.

Reduce da una grande stagione col Napoli, il difensore si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa dopo le tante critiche ricevute l’estate scorsa durante gli Europei. “Bisogna sempre trovare un capro espiatorio, l’anno scorso per voi ero io – ha aggiunto riferendosi alla stampa – Non mi sono mai sentito un giocatore finito, l’ho dimostrato quest’anno sul campo. Spalletti mi ha sempre dato fiducia perchè sa quello che posso dare dentro e fuori dal campo”.

Infine, sull’annata vissuta col Napoli, chiosa: “Gli scudetti vinti sono due soddisfazioni incredibili, due emozioni differenti. Questo è stato ancora più bello, è stato lo scudetto della fatica, della sofferenza, del non mollare mai, siamo arrivati in fondo facendo qualcosa di straordinario se si pensa anche a quello che avevamo fatto la scorsa stagione”.

