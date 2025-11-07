ROMA (ITALPRESS) – “Il governo deve mettere a disposizione gli strumenti per agire al meglio, dal 2024 al 2025 l’investimento economico è raddoppiato toccando quota 165 milioni di euro, risorse decisive per sciogliere i nodi che da troppo tempo dovevano essere affrontati”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla 7° conferenza nazionale sulle dipendenze. “Si tratta di una sfida prioritaria per lo Stato italiano”, assicura.(ITALPRESS).
Foto: Ipa Agency
