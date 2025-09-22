PIETRA LIGURE (ITALPRESS) – E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, arriva a Pietra Ligure con un nuovo Punto in via Emanuele Accame 8/10, rafforzando la vicinanza a clienti e comunità locale. Il Punto, spiega una nota, offre supporto diretto per scelte energetiche più sostenibili e consumi più efficienti, con servizi che includono impianti fotovoltaici su misura, offerte luce e gas convenienti, soluzioni per il riscaldamento e il raffrescamento della casa e per la ricarica dei veicoli elettrici.Con questa apertura, si legge, E.ON conferma il proprio impegno per un consumo consapevole, aiutando cittadini e imprese a risparmiare energia e ridurre l’impatto ambientale.Il nuovo Punto E.ON è stato inaugurato venerdì 19 settembre e ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali di Pietra Ligure, confermando il legame dell’azienda con la città e con il territorio. In un contesto in cui rapporti diventano sempre più distanti e impersonali, E.ON crede fortemente nell’importanza dei punti di contatto fisici per incontrare le persone e guidarle nella comprensione dei consumi e dei costi, attraverso le nuove modalità di lettura e di gestione della bolletta.“Con l’apertura del nuovo Punto di Pietra Ligure rafforziamo la nostra vicinanza ai cittadini e al territorio, offrendo un supporto diretto e soluzioni concrete per accompagnarli in scelte energetiche più sostenibili ed efficienti. Questa inaugurazione rappresenta un passo importante nel nostro percorso di ascolto, dialogo e presenza attiva nelle comunità locali”, ha commentato Annette Peters, Chief Commercial Officer e Board Member di E.ON Italia.Dopo l’inaugurazione, che si è svolta sabato 20 settembre, in occasione della 33^ edizione della giornata nazionale “Puliamo il mondo” di Legambiente, si è svolta la settima edizione del Volontariato aziendale “Family&Friends” di E.ON, oltre 100 persone tra dipendenti e famiglie si sono trovati a Savona per dare il loro contributo nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema locale, ripulendo dai rifiuti la spiaggia cittadina “Prolungamento a Mare”.L’attività, realizzata insieme a Legambiente, partner dal 2019, “rientra nel più ampio progetto di E.ON, Energy4Blue, dedicato alla salvaguardia del mare, e ha così permesso di restituire ai cittadini savonesi la spiaggia nella sua naturale bellezza, liberandola da 100 kg di rifiuti ingombranti, 137 kg di rifiuti indifferenziati, 37 kg di plastica, 43 kg di vetro e 2,97 kg di mozziconi di sigarette”, conclude la nota.

