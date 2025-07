LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Inizia col piede giusto il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha battuto Luca Nardi in un derby italiano che si è concluso sul punteggio di 6-4 6-3 6-0 per l’altoatesino. Al prossimo turno Sinner dovrà vedersela contro l’australiano Aleksandar Vukic, reduce dalla vittoria su Chun-Hsin Tseng. Sarà il terzo precedente tra Sinner e Vukic, il primo in uno Slam: l’azzurro si è aggiudicato i primi due confronti, vincendo in due set ad Adelaide e Sofia. Eliminazione a sorpresa invece per Lorenzo Musetti, settima testa di serie e un anno fa arrivato fino alle semifinali. Il 23enne carrarino si fa sorprendere dal georgiano Nikoloz Basilashvili, entrato nel tabellone principale dalle qualificazioni, capace di imporsi col punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-1. Sfuma quindi la possibilità di vedere un derby italiano al secondo turno: sarà Basilashvili a sfidare Lorenzo Sonego, reduce dalla vittoria su Jaime Faria per 6-3 6-4 6-2 in un’ora e 43 minuti di gioco. Sonego, numero 47 Atp, vanta come miglior risultato sull’erba londinese gli ottavi del 2021. Niente rimonta invece per Matteo Arnaldi che, nella prosecuzione del match con Botic van de Zandschulp dopo la sospensione per oscurità di ieri, si arrende per 7-6(4) 7-6(5) 6-4. Al femminile impresa di Elisabetta Cocciaretto, numero 116 del mondo, che ribalta il pronostico e supera all’esordio la statunitense Jessica Pegula, numero 3 Wta e del tabellone: 6-2 6-3 in appena 58 minuti per la 24enne marchigiana, che aveva perso l’unico precedente con la rivale proprio a Wimbledon due anni fa ma al terzo turno. Per la Cocciaretto, alla sua terza partecipazione nel tabellone principale dei Championship, ci sarà ora un’altra statunitense, Katie Volynets.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).