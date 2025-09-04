MILANO (ITALPRESS) – Dopo aver consolidato la propria presenza nel mondo della Formula 1, Velo – brand di BAT Italia per la produzione di sacchetti di nicotina senza tabacco – prosegue la sua corsa al fianco del McLaren Formula 1 Team, una delle scuderie più prestigiose del motorsport internazionale.In occasione del Gran Premio d’Italia 2025, in programma domenica 7 settembre sullo storico circuito di Monza, il logo Velo sarà nuovamente visibile sulla livrea delle monoposto McLaren.A supporto della sponsorship, Velo attiverà una serie di iniziative pensate per coinvolgere il pubblico e accendere l’entusiasmo dei fan. Tra queste, la partecipazione al Monza FuoriGP, l’evento cittadino che dal 4 al 7 settembre porterà l’energia della Formula 1 nel cuore della città. Velo sarà presente con due corner esperienziali in Piazza Trento e Trieste e Piazza Cambiaghi, dove i consumatori di nicotina potranno vivere l’adrenalina della pista grazie ai simulatori di guida McLaren Formula 1 Team di ultima generazione. Un’occasione per mettersi alla prova affrontando virtualmente le curve più celebri del circuito brianzolo.I corner Velo – aperti da venerdì 5 a domenica 7 settembre e riservati ai consumatori di nicotina – includeranno anche un’area dedicata alla scoperta del prodotto, per approfondire l’universo Velo e le sue caratteristiche distintive.“Siamo orgogliosi di continuare la partnership con il McLaren Formula 1 Team – simbolo di eccellenza e innovazione, valori che condividiamo pienamente – ha detto Antonino Grosso, Italy Head of Consumer Experience di BAT Italia -. Velo è uno dei nostri prodotti più avanzati nella categoria ‘modern oral’ ed è leader di mercato in Italia e in Europa. Dal 2025, è ufficialmente Made in Italy, interamente prodotto presso l’Innovation Hub di BAT a Trieste. Questo traguardo rafforza ulteriormente l’impegno di BAT verso l’Italia e risponde alla crescente domanda di alternative a ridotto rischio nel Paese”.

– news in collaborazione con BAT Italia –

– foto ufficio stampa BAT Italia –

