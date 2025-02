ROMA (ITALPRESS) – “Non è competenza delle Regioni legiferare a riguardo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, a “Ping Pong” su Radiouno, rispondendo a una domanda sulla legge sul fine vita della Regione Toscana. “E’ vero che vi è la sentenza della Corte Costituzionale del 2019, quindi mi pare che da 6 anni il Parlamento non abbia inteso legiferare, con maggioranze diverse da quella attuale. Se oggi la Regione Toscana a guida Pd sente di dover entrare secondo me al di fuori della normativa vigente, ma con un suo provvedimento di legge, è una sconfessione dell’inerzia del Partito Democratico”. Il governo impugnerà la legge? “Le impugnative non si fanno in televisione, ma si fanno in Consiglio dei ministri. E’ evidente che ricorrere davanti alla Corte costituzionale non è una decisione politica, ma è una decisione che si sposa su un fondamento tecnico”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).