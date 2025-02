MONZA (ITALPRESS) – Finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Monza e Lecce. Nessuna rete all’U-Power Stadium, il pareggio fa comodo ai salentini, ora a +5 sulla zona salvezza, in attesa del Parma, impegnato contro la Roma. Situazione complicata per i brianzoli, con Nesta appena tornato al timone, ma ancora tutto è aperto: lunedì prossimo ci sarà la sfida proprio contro i giallorossi all’Olimpico. Pomeriggio teso per entrambe le squadre, con la gara bloccata sin dalle prime battute. Gli ospiti hanno provato a dare una scossa al match dopo appena due minuti, la conclusione di Helgason direttamente da calcio di punizione si è stampata sulla traversa. Al 26′ ancora i giallorossi hanno provato di nuovo a sorprendere i padroni di casa, ma il colpo di testa di Pierotti è terminato alto sopra la traversa. Il primo squillo del Monza è arrivato al 38′, Pedro Pereira però non è riuscito a trovare la giusta coordinazione per superare Falcone.

Nella ripresa è cambiato davvero poco, i brianzoli hanno cercato di aggrapparsi ai cambi di Nesta: Caprari, al 27′ del secondo tempo, ha impegnato il portiere dei pugliesi con un gran tiro deviato in calcio d’angolo. A dieci minuti dal termine Krstovic in contropiede ha spaventato i padroni di casa con una conclusione dal limite deviata sul fondo.

Al 33′ si è rivisto in campo Keita Baldè, svincolato dopo l’avventura al Sivasspor: l’ex Lazio è tornato in Serie A a due anni e mezzi di distanza dall’ultima gara giocata in Italia. Il colpo del ko è capitato sui piedi di Pierotti, Turati però si è superato con un ottimo intervento. Non sono mancate le proteste da parte dei tifosi del Monza per un calciomercato ritenuto non all’altezza per la lotta salvezza.

– foto Image –

(ITALPRESS).