MILANO (ITALPRESS) – Alla Triennale di Milano si è tenuta l’undicesima giornata annuale della Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus, dal titolo “Futuro Prossimo: Milano dai paradossi alla coerenza”.L’incontro ha riunito istituzioni, università, fondazioni e rappresentanti del mondo produttivo per riflettere sulle nuove forme di povertà e sulle disuguaglianze che attraversano una città simbolo di innovazione e opportunità, ma al tempo stesso segnata da forti contrasti tra livelli di reddito, condizioni abitative, modelli familiari e generazioni.Al centro della giornata, la presentazione del progetto “Futuro Prossimo”, iniziativa congiunta di Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus e Spazio Aperto Servizi, che accompagna giovani e famiglie in condizioni di vulnerabilità attraverso interventi personalizzati e preventivi. Il progetto, sostenuto da Fondazione AEM, Fondazione PwC Italia ETS e BPER Bene Comune, si propone di anticipare i segnali di fragilità e promuovere percorsi di inclusione e ripartenza, in sinergia con la Fondazione di Comunità Milano, presso cui è stato istituito il Fondo Pellegrini – Futuro Prossimo. Dal 2014, la Fondazione Pellegrini ha dato vita al ristorante solidale Ruben a Milano, offrendo cene a 1 euro per chi è in difficoltà.La giornata ha proposto un percorso di analisi sui principali paradossi che oggi definiscono la metropoli milanese.Il panel “Inequalities – Milano: paradossi e opportunità” ha messo in evidenza come le disuguaglianze della città si concentrino in tre nodi centrali – abitare, famiglia e generazione – che si manifestano nel divario tra redditi e affitti, nella crescita dei nuclei unipersonali e nella distanza crescente tra giovani e anziani. Dalla discussione è emersa la necessità di un welfare condiviso, capace di integrare politiche abitative, servizi sociali e partecipazione civica, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato.Tra i momenti centrali dell’incontro, gli interventi di Valentina Pellegrini, Presidente e Amministratore Delegato della Pellegrini Spa e Presidente dell’omonima Fondazione, l’architetto Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, Giuseppe Orsi e Christian Uccellatore, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore della Fondazione Ernesto Pellegrini e l’Onorevole Maurizio Lupi, in rappresentanza del Parlamento. I contributi hanno approfondito i temi della responsabilità collettiva, della collaborazione tra cultura e solidarietà e della costruzione di nuove reti di prossimità come risposta concreta alle fragilità urbane.In chiusura dei lavori, Giuseppe Orsi ha ribadito l’impegno della Fondazione nel promuovere una rete di responsabilità diffuse e pratiche di prossimità capaci di restituire centralità alle persone. Con “Futuro Prossimo”, la Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus rinnova la propria missione: trasformare le contraddizioni di una città complessa in politiche che rigenerano, in percorsi di inclusione solidale ed equa.

Nella foto (ufficio stampa LongValueTerm) Valentina Pellegrini, Presidente e Amministratore Delegato della Pellegrini Spa e Presidente dell’omonima Fondazione

(ITALPRESS).