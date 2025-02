BRUGES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Bruges è un avversario che abbiamo già avuto modo di vedere visto che hanno giocato contro Juventus e Milan, sarà una partita di Champions, si giocherà sui 180 minuti. Non assomiglia ad avversari che abbiamo affrontato recentemente, ogni squadra ha le sue tipicità, è una squadra che anche nell’ultima partita col Manchester ha tenuto molto bene il campo, è giovane e ha grande intensità”. Gian Piero Gasperini non si fida della formazione belga, che domani ospiterà l’Atalanta nell’andata dei play-off di Champions. “Loro, come tutte le squadre che giocano la Champions, sono abituati a vincere nei rispettivi campionati – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport -. Queste squadre attaccano con tanti uomini, sul piano atletico riescono a giocare con tanta intensità, quando pensi di avere un pò la supremazia loro non rinunciano mai, giocano sempre, non ci sono mai cali. Dovremo essere bravi”. La Dea ha accarezzato la possibilità di entrare direttamente agli ottavi e alla fine è stata la prima delle escluse. “Siamo arrivati noni in questa classifica, abbiamo fatto un buon percorso, credo che giocare la Champions sia sempre una grande emozione, giochiamo sempre delle partite che poi ci portiamo in campionato. Il rischio è di avere infortuni, è un fatto che stiamo patendo adesso, ma è l’unico rischio, per noi è sempre positivo giocare la Champions”. Per Gasperini “le partite in Europa è più quello che aggiungono che quello che tolgono, le esperienze che ti fai è più alta delle cose negative e delle difficoltà. Giochiamo tanto, in dieci giorni è la quarta partita, e sono state tutte partite di alto livello”.

