ROMA (ITALPRESS) – Drivalia, la società di mobilità e noleggio del Gruppo Crèdit Agricole Auto Bank, consolida il suo impegno come Mobility Supporter ufficiale del Giubileo 2025 inaugurando il nuovo Mobility Store in Via della Conciliazione, nel cuore di Roma. Situato a pochi metri da Piazza San Pietro, il nuovo Store rappresenta un elemento chiave della partnership tra Drivalia e il Dicastero per l’Evangelizzazione, in vista del Giubileo 2025.

La presenza di Drivalia a Roma potrà avvalersi anche della partnership siglata con il colosso asiatico BYD. La società ha ampliato la propria offerta con soluzioni di mobilità sostenibile dedicate, in particolare, ai modelli BYD Atto 3 e BYD Dolphin, elettriche e compatte, utili per muoversi agilmente nel traffico cittadino, e BYD Seal U DM-i, spaziosa plug-in hybrid ideale per le famiglie.

Il nuovo Mobility Store, situato all’interno dell’Info Point del Giubileo 2025, sarà il punto di riferimento ufficiale per i pellegrini che arriveranno da tutto il mondo per vivere l’Anno Santo. Pensato per rispondere alle esigenze di mobilità dei milioni di visitatori attesi nella Città Eterna, lo Store dispone di un’area parking presso il Terminal Vaticano Roma. Quello di Via della Conciliazione va ad aggiungersi alla rete di oltre 20 Mobility Store presenti in città, inclusi quelli strategici presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e le stazioni ferroviarie di Roma Termini e Roma Tiburtina.

Attraverso la rete degli Store, così come sul sito drivalia.com e sull’app ufficiale del Giubileo, “Iubilaeum25”, Drivalia offrirà a pellegrini e turisti tariffe speciali dedicate alle soluzioni di noleggio a breve termine e al car sharing elettrico E+Share.

“Insieme a Drivalia proseguiamo il nostro cammino verso il Giubileo 2025, fornendo un aiuto concreto alle reali esigenze di mobilità dei fedeli che giungeranno nella Città Eterna, avendo sempre a cuore la salvaguardia del Creato” afferma il Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.

“Questa intesa è un perfetto esempio di come tecnologia e visione possano unirsi per offrire soluzioni di mobilità sostenibile e innovativa. Siamo orgogliosi di contribuire con i nostri veicoli BYD al progetto del Giubileo 2025, garantendo ai pellegrini una mobilità nuova e rispettosa dell’ambiente” ha dichiarato Alfredo Altavilla, Special Advisor BYD for Europe.

“Essere partner del Vaticano per il Giubileo 2025 è un onore e una responsabilità che conferma la nostra vocazione a offrire una mobilità al servizio delle persone e delle comunità. Siamo grati al Dicastero per l’Evangelizzazione per la fiducia accordataci” commenta Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank e Presidente di Drivalia. “Siamo pronti a offrire a pellegrini e turisti un’esperienza di mobilità di qualità, all’insegna dello slogan “Moved by Hope”, ovvero “Mossi dalla Speranza”: non solo un omaggio al motto del Giubileo “Pellegrini di Speranza”, ma anche un messaggio di positività che ci accompagnerà in tutte le iniziative pensate per l’Anno Santo”.

