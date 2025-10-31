ROMA (ITALPRESS) –investment holding. Gli accordi sono stati sottoscritti presso l’Hotel Saint Regis della capitale dalNdiaye, e dal presidente di Gksd investment holding, Kamel Ghribi

Il primo accordo riguarda il settore sanitario e l’obiettivo principale è sviluppare un progetto di ospedale modulare in Gabon come parte della strategia nazionale, per rafforzare il sistema della salute pubblica. Le caratteristiche dell’ospedale prevedono una struttura modulare sostenibile e replicabile in più aree del Paese, dotata di servizi completi e con al centro la cooperazione sanitaria con programmi di formazione per medici del Gabon in Italia e in loco, programmi di medici visitatori, accesso a servizi medici avanzati presso il gruppo San Donato in Italia, oltre che telemedicina, consulenza strategica e modelli innovativi di cura.

E’ prevista inoltre una collaborazione nella progettazione, costruzione e logistica. L’attenzione è puntata anche su energia e ambiente, con l’impegno a garantire sostenibilità tramite energie rinnovabili, efficienza energetica, gestione ecologica dei rifiuti e certificazioni ambientali. Per quanto riguarda gli approvvigionamenti, è prevista una collaborazione nella fornitura di beni e servizi necessari al progetto. Entro 30 giorni sarà infine creata una task force congiunta per definire piani, calendari e modalità operative. La durata dell’intesa è di tre mesi prorogabili.

Il secondo accordo riguarda un progetto di edilizia sociale a Libreville, allineato con la Strategia nazionale urbanistica del Gabon e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il progetto principale prevede la costruzione di un quartiere urbano per circa 25.000 abitanti su un’area di 110 ettari, che comprenderà scuole, impianti sportivi, luoghi di culto, spazi commerciali, una clinica smart, aree culturali, reti viarie e parchi pubblici.

La firma dei due memorandum rappresenta la prima pietra di collaborazione imprenditoriale tra Gksd e Gabon, e concretizza un’idea nata nel corso della settima edizione dell’Ecam Council a New York a settembre. “Ci siamo visti con la promessa di partecipare alla crescita del Gabon”, ha dichiarato il presidente di Gksd, Kamel Ghibri, nel corso della cerimonia. “L’Italia è un Paese partner e amico”, ha invece sottolineato il ministro degli Esteri del Gabon che ha definito la firma odierna “l’inizio di una bella avventura”.

